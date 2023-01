Υγεία - Περιβάλλον

Αντικαπνιστικός νόμος – Θεσσαλονίκη: “Βροχή” τα πρόστιμα στους… θεριακλήδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότερες από 100 παραβάσεις βεβαιώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες, σε ελέγχους σε καταστήματα.

Περισσότερες από 100 παραβάσεις, σε σύνολο εκατοντάδων ελέγχων, βεβαίωσαν αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποίησαν όλη την περασμένη εβδομάδα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τη διασφάλιση της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας, όλη την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 772 έλεγχοι που αφορούσαν στην αντικαπνιστική νομοθεσία και βεβαιώθηκαν 107 σχετικές παραβάσεις, σε καπνίζοντες θαμώνες και υπεύθυνους διαχείρισης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Από την αστυνομία τονίζεται ότι οι έλεγχοι για τη διασφάλιση της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Διδυμότειχο: Σκότωσαν σκυλιά με φόλες που σκόρπισαν (σκληρές εικόνες)

Πέθανε οδηγώντας το αυτοκίνητο του στην εθνική οδό

Πασίγνωστος τράπερ συνελήφθη με γεμάτο πιστόλι