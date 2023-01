Πολιτική

“Τουρισμός για Όλους” - Κικίλιας: 400000 οικογένειες στηρίχθηκαν από το πρόγραμμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως τόνισε την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 125.000 άυλες ψηφιακές κάρτες, ενώ μαζί με την Υφυπουργό Σοφία Ζαχαράκη έχουν διασφαλίσει ότι το πρόγραμμμα θα επεκταθεί μέχρι το 2025.

Τετρακόσιες χιλιάδες οικογένειες έχουν στηριχθεί από το πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους” ανέφερε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ.Όπως τόνισε την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 125.000 άυλες ψηφιακές κάρτες ενώ μαζί με την Υφυπουργό Σοφία Ζαχαράκη έχουν διασφαλίσει ότι το πρόγραμμμα θα επεκταθεί μέχρι το 2025.

“400.000 άνθρωποι με την οικογένειά τους, με τον σύντροφό τους ή με την παρέα τους βοηθήθηκαν για να κάνουν διακοπές. Άρα, δεν είναι μόνο τα 18 δις ευρώ ταξιδιωτικά έσοδα που έφερε ο ελληνικός τουρισμός- 3 δις πάνω από τον στόχο- , δεν είναι μόνο ότι βοηθήσαμε και στηρίξαμε την πρωτογενή παραγωγή, τον εμπορικό κόσμο, την κατασκευή, τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους στον τουρισμό και όλη την ελληνική οικονομία εξ αυτού. Είναι ότι αποδεικνύουμε στην πράξη ότι στηρίζουμε και τους βοηθάμε τους Έλληνες, τη μεσαία τάξη, τους ανθρώπους αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη ενίσχυσης και βοήθειας” τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού.

Αναφορικά με τις επικείμενες εκλογές, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης. “Είναι προφανές ότι είναι μια μάχη στην οποία θα υπενθυμίσουμε τι έχουμε κάνει, ποια είναι η δουλειά μας, και να αποδείξουμε ότι άλλο είναι τα λόγια, να βγαίνει κάποιος και να υπόσχεται ή να θεωρητικολογεί και άλλο το ποιος διαχειρίζεται τις κρίσεις, στηρίζει την κοινωνία, διαχειρίζεται με επιτυχία και τι αποτέλεσμα έχει αυτό” δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Παρακολουθήσεις –Πέτσας: Υπάρχουν “ρυπαρά” δίκτυα μέσα στην ΕΥΠ

Διδυμότειχο: Σκότωσαν σκυλιά με φόλες που σκόρπισαν στην πόλη (σκληρές εικόνες)

Τάιρ Νίκολς - Μπάιντεν: Αγανάκτησα και πόνεσα βαθιά από τις εικόνες του ξυλοδαρμού (εικόνες)