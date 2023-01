Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Απόστολος Σπυρόπουλος αποχώρησε

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα ακόμα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε την αποχώρησή του.

Με μία νέα αποχώρηση από το κόμμα, έρχεται αντιμέτωπο το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, αφού, ο μέχρι πρότινος συντονιστής τομέων πολιτικής του Κινήματος, Απόστολος Σπυρόπουλος δήλωσε την παραίτησή του, με μία δηκτική αρκετά ανακοίνωση μέσα από τα social media.

Συγκεκριμένα σε σχετική ανάρτηση στο facebook είπε:

«Αγαπητοί φίλοι,

Όταν τον Ιούλιο του 2019 μου προτάθηκε από την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά να αναλάβω την σημαντική και πολύ τιμητική θέση του συντονιστή τομέων πολιτικής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ , αποδέχθηκα την πρόταση της Προέδρου χωρίς δεύτερη σκέψη και εργάστηκα ανιδιοτελώς μαζί με τα περίπου 1500 στελέχη των τομέων του κινήματος για την δυναμική ανάπτυξη του και την επαναφορά του στην θέση που του αξίζει: της μετρημένης και εποικοδομητικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενός πυλώνα σοβαρότητας και μετριοπάθειας για το μέλλον της πατρίδας μας.

Δυστυχώς το κλίμα που επικρατεί στους κόλπους της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ τον τελευταίο χρόνο δεν συνάδει πλέον ούτε με τους στόχους της ηγεσίας της αείμνηστης Προέδρου μας, ούτε με τα ιδεώδη με τα οποία με έχει γαλουχήσει ο πατέρας μου Ροβέρτος Σπυρόπουλος δηλαδή την ανιδιοτελή αγάπη για την πατρίδα, χωρίς εκπτώσεις στις αξίες και τα ιδανικά που πρεσβεύουμε.

Με απογοήτευση διαπιστώνω ότι τον τελευταίο χρόνο το κίνημα έχει χάσει τον πολιτικό προσανατολισμό του. Διοικείται από μια ολιγομελή ομάδα που αδιαφορεί για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και μόνο στόχο έχει τη διατήρηση της οποίας εσωκομματικής κυριαρχίας.

Η σημερινή ηγεσία δεν θέλει η δεν μπορεί να αφουγκραστεί τις ανάγκες του συγχρόνου κόσμου και να κοιτάξει το μέλλον. Πολιτεύεται με ψευδαισθήσεις και αρκείται δυστυχώς στο λίγο, στο μικρό , στο ξεπερασμένο .

Δεν θα συμμετάσχω άλλο σε αυτή τη διολίσθηση. Διαψεύδω την οποιαδήποτε πιθανότητα υποψηφιότητας μου στις επερχόμενες εκλογές με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ και ανακοινώνω την αποχώρηση μου από το κίνημα.

Πιστεύω ότι όσοι με γνωρίζουν καταλαβαίνουν πολύ καλά τι εννοώ. Ευχαριστώ θερμά όλες και όλους με όσους συνεργαστήκαμε στενά και μοιραστήκαμε κοινές αγωνίες και όνειρα όλα αυτά τα χρονιά. Παραμένω πάντα στο πλευρό των συμπολιτών μου ως αρωγός στην διαρκή προσπάθεια για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της ιδιαίτερης πατρίδας μου της Αρκαδίας.

Με τιμή

Απόστολος Ρ. Σπυρόπουλος»

