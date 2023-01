Αθλητικά

Basket League: η ΑΕΚ νίκησε... δύσκολα το Περιστέρι

Η Ένωση πέτυχε μία νίκη για την τετράδα, απέναντι στο Περιστέρι.

Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση μίας θέσης στην πρώτη τετράδα της κανονικής περιόδου της Basket League έκανε η ΑΕΚ, που επικράτησε 68-64 του Περιστερίου στο κλειστό των Ανω Λιοσίων, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής. Στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της στο πρωτάθλημα μετά από ένα μήνα, η Ενωση κατάφερε να πετύχει την τρίτη διαδοχική νίκη της και να κάνει το «2 στα 2» στις φετινές αναμετρήσεις της με την ομάδα των δυτικών προαστίων, με την οποία μέχρι σήμερα ήταν ισόβαθμη. Το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη γνώρισε την τέταρτη ήττα του στα τελευταία πέντε παιχνίδια και έχασε έδαφος στη μάχη της τετράδας.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 31-33, 52-46, 68-64

Μετά από ένα απόλυτα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο (31-33), όπου οι δύο ομάδες έδωσαν έμφαση στην άμυνά τους, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν εντυπωσιακά το τρίτο δεκάλεπτο και πέτυχαν 15 αναπάντητους πόντους (τους επτά ο Φλιώνης), για να προηγηθούν 46-33. Το Περιστέρι δεν τα παράτησε, βελτίωσε την άμυνά του και βρήκε λύσεις στην επίθεση με τον Αγραβάνη, για να «ροκανίσει» τη διαφορά και να μειώσει σε 52-49 στο 32΄. Ενα τρίποντο του εξαιρετικού Φλιώνη έδωσε «ανάσα» στην ΑΕΚ, που τρία λεπτά πριν τη λήξη έφτασε ξανά στο +10 (63-53) με τον Μίτσελ και φάνηκε να «καθαρίζει» το παιχνίδι. Ο Κασελάκης (τρίποντο) και ο Ντένμον μείωσαν στους πέντε (63-58), αλλά οι «κιτρινόμαυροι» κράτησαν την ψυχραιμία τους στο τελευταίο λεπτό και φρόντισαν να μη δώσουν περαιτέρω... δικαιώματα, με το καλάθι του Φρανσίσκο στην εκπνοή να διαμορφώνει απλά το τελικό 68-64.

Διαιτητές: Κορομηλάς-Κατραχούρας-Μπακάλης

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ηλίας Καντζούρης): Φλιώνης 14 (2), Γιάνκοβιτς 10 (1τρ., 7ασ.), Μάιλς 10 (1), Ουίλιαμς, Μίτσελ 9 (1τρ., 9ρ.), Πετρόπουλος, Ξανθόπουλος, ΜακΓκριφ 3 (1), Γόντικας 4, Παπαδάκης 6 (2), Στρέλνιεκς 12

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μπιλάν 9 (8ρ.), Φρανσίσκο 17 (2), Ντένμον 13 (1), Κασελάκης 10 (2), Περσίδης, Μωραϊτης, Ραντάνοφ, Αγραβάνης 14 (2τρ., 7ρ.), Ζούγρης 1

** Πριν την έναρξη του αγώνα, ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, βράβευσε τον παλαίμαχο άσο της Ενωσης και της εθνικής ομάδας, Νίκο Ζήση.