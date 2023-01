Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης: Λέμε “όχι” στις τυφλές συγκρούσεις

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι η δίκαιη πράσινη μετάβαση, η ενεργειακή δημοκρατία και η διάχυση των ΑΠΕ στην παραγωγή είναι κορυφαίο ζήτημα

«Το "θέατρο σκιών", που είδαμε στη Βουλή, απαξιώνει τον αξιόπιστο δημόσιο διάλογο. Δεν μπορεί η χώρα να μετεωρίζεται μεταξύ του κράτους του ανιψιού, που λειτουργούσε ως αντ' αυτού και του κράτους του κολλητού, που επίσης ήταν ο αντ' αυτού», ανέφερε , σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής που ξεκίνησε πριν το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε ακόμη ότι «η τελική γεύση που μένει στους πολίτες, είναι πως όλοι είναι το ίδιο. Οφείλουμε στον αγώνα των επόμενων ημερών, να αποδείξουμε ότι η Δημοκρατική Παράταξη είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, είμαστε κάτι διαφορετικό», και πρόσθεσε : « Δεν θα μπορούσε ποτέ ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά ή εγώ να κάνουμε αυτά τα παιχνίδια με την ΕΥΠ και τους θεσμούς».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφερόμενος στις επικείμενες εθνικές εκλογές, ζήτησε να δώσουν όλοι τη μάχη αυτή με ομοψυχία και ενότητα, που θα δώσουν ουσιαστικό περιεχόμενο στην αυτόνομη πορεία και στην μετωπική σύγκρουση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία.

«Χρειάζεται μια δίκαιη αποτίμηση του πολιτικού έργου των αντιπάλων μας, όπως και εμείς θέλουμε να έχουμε μια δίκαιη αποτίμηση του δικού μας πολιτικού έργου στη χώρα. Κάτι που Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να αποδομήσουν με κάθε δυνατό τρόπο.

Μάλιστα είδατε πόσο εύκολα χθες ο πρωθυπουργός της χώρας δείχνοντας ότι έχει τους ίδιους εφιάλτες με τον πατέρα του, προσπάθησε να ξαναγράψει την ιστορία αναφορικά με τον Ιδρυτή μας, Ανδρέα Παπανδρέου», φέρεται να είπε ο κ. Ανδρουλάκης για να τονίσει: «Δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις αλλά διμέτωπο με τα κακώς κείμενα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε «όχι» στις τυφλές συγκρούσεις. Κεντρικό ζήτημα σε αυτό τον αγώνα πρέπει να είναι η συνέπειά μας. Δίνουμε έμφαση στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, στη νέα γενιά, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κάθε μητέρας όπως κάναμε πρόσφατα με την τροπολογία μας για το επίδομα μητρότητας στις μη μισθωτές, στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και της παιδείας με ουσιαστική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η δίκαιη πράσινη μετάβαση, η ενεργειακή δημοκρατία και η διάχυση των ΑΠΕ στην παραγωγή είναι κορυφαίο ζήτημα».

Έκανε αναφορά και για τα ελληνοτουρκικά όπου παρατήρησε: «Κάποιοι μας έλεγαν ότι πρέπει να βγούμε στα κεραμίδια, να μην εξοπλιστεί η Τουρκία. Σε ποιους; Σε εμάς, που πήραμε την πρώτη μεγάλη απόφαση εγγράφως, να επιβληθεί εμπάργκο όπλων στην Τουρκία. Ξαφνικά σιωπούν για τα F16. "Είναι καλό", λένε, "να αποκτηθούν από την Τουρκία προκειμένου να μην πάρουν τα ρωσικά". Είναι μια μάχη του ακραίου λαϊκισμού, της ακραίας ψευδολογίας, εις βάρος της αλήθειας και του δημοσίου συμφέροντος. Για να "αμπαλάρουν" ενδεχόμενη αποτυχία του κ. Μητσοτάκη σε μια συμφωνία με την Τουρκία για τα F16».

