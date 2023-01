Κόσμος

ΗΠΑ: φονικοί πυροβολισμοί σε γιορτή

Πυροβολισμοί με νεκρούς στη διάρκεια γιορτής σε έπαυλη στο Λος Άντζελες.

(εικόνα αρχείου)

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, κατά τη διάρκεια γιορτής που διοργανώθηκε σήμερα σε μια έπαυλη κοντά στο Μπέβερλι Χιλς, πλούσια συνοικία του Λος Άντζελες.

Το τραγικό αυτό περιστατικό σημειώθηκε ενώ η Καλιφόρνια εξακολουθεί να σημαδεύεται από δύο περιστατικά με πυροβολισμούς στα οποία 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους συνολικά στις 21 και 23 Ιανουαρίου.

Τα τρία θύματα βρέθηκαν μέσα σε ένα όχημα σταθμευμένο απ' έξω. Οι τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Το σπίτι όπου είχε οργανωθεί η γιορτή βρίσκεται σε μια από τις πλουσιότερες περιοχές του Λος Άντζελες, όπου τα σπίτια αξίας εκατομμυρίων δολαρίων ανταγωνίζονται σε χλιδή.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μια "συγκέντρωση" γινόταν εκεί, αλλά δεν γνωρίζουν ακόμη τι είδους ήταν, είπε ο αστυνομικός Μπρους Μπόριχαν στους δημοσιογράφους.

