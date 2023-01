Κόσμος

Αφγανιστάν: Εκατόμβη νεκρών από πολικό ψύχος

Τουλάχιστον 166 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του κύματος ψύχους που πλήττει το Αφγανιστάν τις τελευταίες περίπου είκοσι ημέρες, δήλωσε χθες Σάββατο αξιωματούχος του υπουργείου αντιμετώπισης καταστροφών των de facto αρχών.

Σύμφωνα με τον Άμπντουλ Ραχμάν Ζαχίντ, άλλοι 88 άνθρωποι πέθαναν μέσα σε μια εβδομάδα, αυξάνοντας τον απολογισμό των θυμάτων ως τώρα στους 166 νεκρούς, με βάση δεδομένα από τις 24 από τις 34 επαρχίες της χώρας.

Εξήγησε ότι οι θάνατοι οφείλονταν σε πλημμύρες, πυρκαγιές ή έκλυση θανατηφόρων αερίων από θερμαντικά μέσα.

Το θερμόμετρο έπεσε ως και στους –33° Κελσίου σε ορισμένες περιοχές του Αφγανιστάν. Οι ακραίες θερμοκρασίες συνοδεύονται ενίοτε από χιονοπτώσεις. Οι διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι συχνές.

Το κύμα ψύχους πλήττει μια χώρα όπου οι μισοί και πλέον από τους 38 εκατομμύρια κατοίκους βρίσκονται στα πρόθυρα λιμού και σχεδόν 4 εκατ. παιδιά υποφέρουν από υποσιτισμό.

Περίπου εκατό σπίτια καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές και σχεδόν 80.000 εκτρεφόμενα ζώα, κρίσιμος πόρος στο εξαιρετικά φτωχό Αφγανιστάν, χάθηκαν.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα πως δεκαεπτά άνθρωποι υπέκυψαν σε χωριό της επαρχίας Μπανταχσάν (βορειοανατολικά) από «οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού». «Οι μετεωρολογικές συνθήκες εμπόδισαν την άφιξη γιατρών στην περιοχή» έγκαιρα, διευκρίνισε ο ΠΟΥ.

Η ανθρωπιστική βοήθεια στο Αφγανιστάν μειώθηκε θεαματικά αφού ανακατέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν τον Αύγουστο του 2021, εν μέσω της χαοτικής αποχώρησης του αμερικανικού στρατού έπειτα από 20 χρόνια πολέμου.

Η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας από ΜΚΟ εξάλλου τέθηκε υπό αμφισβήτηση μετά την απόφαση των Ταλιμπάν την 24η Δεκεμβρίου να απαγορεύσουν στις γυναίκες να δουλεύουν γι’ αυτές. Μεγάλες μη κυβερνητικές οργανώσεις διέκοψαν τις δραστηριότητές τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτή την απόφαση, που έχει εφαρμογή σε όλα τα πεδία εξαιρουμένου μόνο ενός, αυτού της υγείας. Χάρη σε αυτή την εξαίρεση, κάποιες οργανώσεις μπόρεσαν να ξαναρχίσουν τις δραστηριότητές τους.

