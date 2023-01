Κόσμος

Ρωσία - Πούτιν: “Ανοιχτός” σε επαφές με τον Σολτς

«Για την ώρα, δεν υπάρχει συμφωνία για συνομιλίες. Ο Πούτιν ήταν και παραμένει ανοιχτός σε επαφές» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ανοιχτός σε επαφές με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς παρότι δεν έχει προγραμματίσει κάποια τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti επικαλούμενο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου.

Η Γερμανία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα στείλει 14 άρματα μάχης Leopard 2 στο Κίεβο και ότι θα εγκρίνει την αποστολή Leopard από συμμαχικές ευρωπαϊκές χώρες.

Η ανακοίνωση, την οποία λίγο αργότερα ακολούθησε αμερικανική δέσμευση για αποστολή αρμάτων μάχης M1 Abrams στο Κίεβο, προκάλεσε την οργή του Κρεμλίνου.

"Για την ώρα, δεν υπάρχει συμφωνία για συνομιλίες (με τον Σολτς) στο πρόγραμμα. Ο Πούτιν ήταν και παραμένει ανοιχτός σε επαφές", είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA Novosti.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα του Βερολίνου Tagesspiegel που δημοσιεύεται σήμερα ο Σολτς δήλωσε: "Θα μιλήσω ξανά με τον Πούτιν γιατί είναι απαραίτητο να μιλήσουμε" και πρόσθεσε: "Είναι ευθύνη του Πούτιν να αποσύρει τα στρατεύματά του από την Ουκρανία για να τερματιστεί αυτός ο φρικτός, άσκοπος πόλεμος που έχει ήδη στοιχίσει εκατοντάδες χιλιάδες ζωές".

Εκπρόσωποι του Σολτς δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν. Ο ίδιος βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε περιοδεία στη Λατινική Αμερική.

Τελευταία φορά που είχαν τηλεφωνική επικοινωνία οι Πούτιν και Σολτς ήταν στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο ρώσος ηγέτης είχε πει τότε ότι η γραμμή της Γερμανίας και της Δύσης σχετικά με την Ουκρανία είναι "καταστροφική" και είχε καλέσει το Βερολίνο να επανεξετάσει την προσέγγισή του.

Η Γερμανία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δωρήτρια χώρα στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία μετά τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για την Παγκόσμια Οικονομία του Κιέλου, και μεγαλύτερη από άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Γαλλία και η Βρετανία.

