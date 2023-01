Κοινωνία

Ίμια - Παναγιώτης Βλαχάκος: μνημόσυνο για τον Πειραιώτη ήρωα

Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε χοροστατούντος του σεβασμιωτάτου μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ, παρουσία μεταξύ άλλων του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου και του δημάρχου Πειραιά, Γιάννη Μώραλη.

Μνημόσυνο για τον Πειραιώτη ήρωα των Ιμίων, Παναγιώτη Βλαχάκο, τελέστηκε νωρίτερα σήμερα στην πλατεία Κωνσταντίνου Καραμανλή (πρώην Τερψιθέας) στον Πειραιά, εκεί όπου δεσπόζει το άγαλμα του ήρωα. Πρόκειται για τον αντιναύρχο Παναγιώτη Βλαχάκο, ο οποίος έπεσε στο καθήκον στις 31 Ιανουαρίου 1996 μαζί με τους Χριστόδουλο Καραθανάση και Έκτορα Γιαλοψό.

Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε χοροστατούντος του σεβασμιωτάτου μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, του δημάρχου Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, ενώ το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, του στρατεύματος, της αυτοδιοίκησης και μέλη της οικογένειας του αείμνηστου Π. Βλαχάκου.

Στην ομιλία του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος επεσήμανε: "Τιμάμε σήμερα την μνήμη του αντιναύαρχου Παναγιώτη Βλαχάκου, ενός από τους τρεις ήρωες της σύγχρονης Ελλάδας που μαζί με τον Χριστόδουλο Καραθανάση και τον Έκτορα Γιαλοψό, έπεσαν υπέρ της πατρίδας μας στα τέλη Ιανουαρίου του 1996.

Τα γεγονότα εκείνης της βραδιάς, αποτελούν μια τραγική ανάμνηση για κάθε Έλληνα. Εκείνη την νύχτα συμπικνώθηκαν με δραματικό τρόπο τα γνωρίσματα της ιστορικής πορείας του ελληνικού έθνους. Η αγάπη για την πατρίδα ως ύψιστη αξία ζωής, η απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος, η αυτοθυσία για την Ελλάδα μας, την Ελλάδα που έχει μάθει να πορεύεται σε άγρια και απειλητικά κύματα ανά τους αιώνες.

Την Ελλάδα που αντιμετωπίζει διαρκώς την απειλή και την επιβουλή των εξ ανατολών γειτόνων. Την Ελλάδα που δεν κάνει και δεν πρόκειται ποτέ να κάνει εκπτώσεις σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και αξιοπρέπειας. Που δίδαξε πολλές φορές στην ανθρωπότητα, οτι η δύναμη της ψυχής και η αφοσίωση στην πατρίδα, μπορεί να υπερνικήσει πολυάριθμους αντιπάλους. Την Ελλάδα που κάθε νέα γενιά παιδιών της, μπορεί ανά πάσα στιγμή και με κάθε κόστος να σηκώσει επάξια στους ώμους της το βαρύ φορτίο της υπεράσπισης της πατρίδας, όταν κληθεί από την ιστορία να το πράξει. Αυτό έπραξαν εκείνο το βράδυ οι τρεις ήρωες των Ιμίων, αυτό έπραξε ο Παναγιώτης Βλαχάκος. Σε εκείνο το ελικόπτερο με κατεύθυνση τα Ίμια, είχαν μαζί τους την αυταπάρνηση και την υπέρτατη αγάπη για την Ελλάδα. Αυτό που διασφαλίζει στο ελληνικό έθνος την συνέχεια και την πρόοδο στο αύριο.

Οφείλουμε να αντλούμε διδάγματα από την ιστορία μας, και σε μια δύσκολη συγκυρία, όπως αυτή που διανύουμε τώρα, αυτά αποτελούν πυξίδα και προϋπόθεση αισιοδοξίας για το μέλλον. Το σπουδαιότερο, όταν μιλάμε για την εθνική ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία, οφείλουμε όλοι να είμαστε απολύτως ενωμένοι. Ο διχασμός και η εσωστρέφεια από όποιους υποκινούνται, δεν εκφράζουν διαφωνίες για το παρόν, αλλά ανευθυνότητα για το αύριο.

Η ιστορία μας είναι γεμάτη με κόκκινες γραμμές, γραμμένες από το αίμα ηρώων. Από τον Σεπτέμβριο του 2022 ο Παναγιώτης Βλαχάκος είναι και πάλι φρουρός του Αιγαίου. Η νέα πυραυλάκατος του Πολεμικού Ναυτικού φέρει το όνομα του, πλέει στα γαλανά νερά του Αιγαίου, είναι άγρυπνος φύλακας των συνόρων μας. Με αυτό τον τρόπο η πολιτεία αποφάσισε να τιμήσει με τον πλέον εμβληματικό τρόπο την μνήμη του ανθρώπου που την τίμησε και έδωσε την ίδια του την ζωή. Οφείλουμε κάθε μέρα για να αγωνιζόμαστε να κάνουμε πράξη το νόημα της θυσίας τους.

Του Παναγιώτη, του Χριστόδουλου, του Έκτορα, όλων των Ελλήνων που δέχθηκαν σε κάποια στιγμή της ζωής τους το ιστορικό κάλεσμα της εθνικής μοίρας. Να δώσουν και την ίδια τους τη ζωή. Ας δουλέψουμε όλοι οι Έλληνες με ενότητα και αποφασιστικότητα, ας δυναμώσουμε και άλλο την πατρίδα μας, την ισχύ της, την προοπτική της, την αυτοπεποίθηση όλων στο αύριο. Για να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια Ελλάδα και με ένδοξη ιστορία αλλά και με ένδοξο παρόν και μέλλον".

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης ανέφερε κατά την ομιλία του: "Όπως κάθε χρόνο ο Δήμος Πειραιά, τιμά την μνήμη του Παναγιώτη Βλαχάκου, του Πειραιώτη αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού που έπεσε στο καθήκον, την τραγική νύχτα των Ιμίων τον Ιανουάριο του 1996. Πέρασαν 27 χρόνια από τότε, όμως οι μνήμες των δραματικών στιγμών που βίωσε η χώρα αλλά και η συγκίνηση για την απώλεια των τριών αξιωματικών μας, παραμένουν έντονες και το ίδιο δυνατές.

Ειδικά για τον Πειραιά η απώλεια ήταν μεγάλη καθώς χάθηκε ένας συμπολίτης μας γεμίζοντας την οικογένεια του πάνω από όλα αλλά και την πόλη μας με θλίψη. Ο Δήμος Πειραιά με το μνημόσυνο αυτό, διατηρεί ζωντανή την μνήμη και τιμά τον Παναγιώτη Βλαχάκο, καθώς έχασε την ζωή του υπερασπιζόμενος την πατρίδα μας και την τιμή όλων των Ελλήνων.

Δυστυχώς ακόμα και σήμερα, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένουν οξυμένες, φέτος μάλιστα η προκλητικότητα της τουρκικής κυβέρνησης, σε επίπεδο φρασεολογίας και απειλών προς την χώρα μας, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Απέναντι σε αυτή την συμπεριφορά, οφείλουμε και ζητάμε να είμαστε όλοι ενωμένοι, όταν πρόκειται για κρίσιμα εθνικά ζητήματα. Οφείλουμε να παραμερίζουμε τις οποίες ιδεολογικές μας διαφορές και να γινόμαστε όλοι ένα",τόνισε ο κ. Μώραλης.

Σε σύντομη ομιλία προχώρησε και ο αδερφός του εκλιπόντος, Νίκος Βλαχάκος: "'Αλλη μια μέρα τιμής για τους φύλακες της ειρήνης. 'Αλλη μια μέρα που ανήκει αποκλειστικά στους τρεις ήρωες των Ιμίων και το Πολεμικό Ναυτικό. Στους ανθρώπους αυτούς που όταν τους καλεί το πατριωτικό καθήκον, τους χαρακτηρίζει απόλυτα η τόλμη και η αυτοθυσία. Είναι αυτοί που ξέρουν να τιμούν την στολή τους και το εθνόσημο. Αυτά αποδείξατε περίτρανα εσείς οι τρεις εκείνο το μοιραίο βράδυ με τίμημα την ίδια σας την ζωή. Σκοπός σας ήταν μόνο η διαφύλαξη των ελληνικών συνόρων. Στόχος σας τα σύνορα μας να είναι πάντα γαλάζια. Η πολιτεία ναυπήγησε δύο υπερσύγχρονες πυραυλακάτους, Καραθανάσης και Βλαχάκος. Τιμώντας σας έτσι ώστε η ηρωική σας πράξη να μείνει άσβεστη στη διαδρομή της ιστορίας της πατρίδας".





