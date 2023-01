Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεσσαλονίκη: Ηλεκτρικά λεωφορεία από τον Σεπτέμβριο

Προχωρούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση μελετών για την κατασκευή σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών λεωφορείων.

Τον Σεπτέμβριο ο ΟΑΣΘ θα παραλάβει τα πρώτα νέα, υπερσύγχρονα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, κάτι που θα βάλει τον Οργανισμό αλλά και όλο το πλέγμα της αστικής συγκοινωνίας, καθώς και την πόλη της Θεσσαλονίκης, στη νέα εποχή της. Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης, μιλώντας το πρωί στην εκδήλωση βράβευσης των μαθητών - τέκνων των εργαζομένων του Οργανισμού, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή αρίστευσαν στο Λύκειο.

Ο κ. Ταγγίρης διαβεβαίωσε τους εκατοντάδες εργαζόμενους που ήταν παρόντες στην εκδήλωση βράβευσης των μαθητών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace, ότι καμία θέση εργασίας δεν κινδυνεύει. Υπογράμμισε, επίσης, ότι δεν αμφισβητείται ο ρόλος του ΟΑΣΘ στην εκτέλεση της αστικής συγκοινωνίας, καθώς είναι ο φορέας που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα το συγκοινωνιακό έργο.

«Καθημερινά δίνουμε εξετάσεις στο επιβατικό κοινό. Δε θα το απογοητεύσουμε! Είμαστε μία οικογένεια, μαζί θα παλέψουμε τα προβλήματα και να είστε υπερήφανοι που είστε κομμάτι του ΟΑΣΘ», τόνισε ο κ. Ταγγίρης στην ομιλία του, που ήταν η πρώτη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Στη δική του ομιλία, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΘ Γιάννης Δήμκας, τόνισε ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να βάζουν πλάτη για τον Οργανισμό, όπως έκαναν διαχρονικά.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΘ Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος διαχρονικά στηρίζει τον Οργανισμό.

Στην εκδήλωση, εκτός από την απονομή των βραβείων στους μαθητές, κόπηκε και η βασιλόπιτα του ΟΑΣΘ, με το φλουρί να κερδίζει η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, δηλαδή η ψυχή του Οργανισμού, που είναι οι εργαζόμενοι του.

