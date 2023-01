Κοινωνία

Απόπειρα βιασμού - καταγγελία: Συγκλονίζει η περιγραφή της 19χρονης στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του αρνείται την απόπειρα βιασμού και επικαλείται ολική απώλεια μνήμης εξαιτίας της μέθης του.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Η πρόσκληση σε πάρτι γενεθλίων ενός φίλου από το λύκειο, τα Χριστούγεννα του 21 στην Νέα Ερυθραία, κατέληξε στον μεγαλύτερο εφιάλτη για μια 19χρονη. Ο παλιός της συμμαθητής, που είχε να δει καιρό, έγινε σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο παρ ολίγον βιαστής της. Το θύμα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 δηλώνει την ικανοποίησή της που ο 19χρονος κατηγορουμένος τελικά θα κάτσει στο ειδώλιο για απόπειρα βιασμού.

μέσα στην ατυχία μου απέτρεψαν την ολοκλήρωση του βιασμού, ειλικρινά δεν ξέρω που θα βρισκόμουν αυτή τη στιγμή. Αποκατάσταση των σωματικών και ψυχικών τραυμάτων δεν θα υπάρξει ποτέ για εμένα, παρόλα αυτά επιθυμώ την παραδειγματική και δίκαιη τιμωρία του δράστη τουλάχιστον για να μη βιώσουν κάτι τόσο βάρβαρο και άλλες κοπέλες.» λέει η νεαρή κοπέλα. για καλή μου τύχηειλικρινά δεν ξέρω που θα βρισκόμουν αυτή τη στιγμή. Αποκατάσταση των σωματικών και ψυχικών τραυμάτων δεν θα υπάρξει ποτέ για εμένα, παρόλα αυτά επιθυμώ την παραδειγματική και δίκαιη τιμωρία του δράστη τουλάχιστον για να μη βιώσουν κάτι τόσο βάρβαρο και άλλες κοπέλες.» λέει η νεαρή κοπέλα. «Αν δεν με βοηθούσαν εκείνη την ημέρα οι φίλοι μου που

Στη μία μετά τα μεσάνυχτα η 19χρονη συνομιλούσε με τον κατηγορούμενο στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού. Ο παλιός συμμαθητής της ξαφνικά, εκμεταλλευόμενος την απουσία άλλων προσώπων άρχισε να την παρενοχλεί σεξουαλικά.

«Προσπάθησα να τον απομακρύνω από δίπλα μου και να αποχωρήσω από το σημείο, πλην οι αντιστάσεις μου ήταν μειωμένες με αποτέλεσμα να καταφέρει να με ρίξει στο έδαφος και να «πέσει» πάνω μου, προσπαθώντας να ξεκουμπώσει το παντελόνι του. Καθ΄ όλη την διάρκεια της πράξης του συνεχώς μου έλεγε «θέλω να σε …», «μην αντιστέκεσαι». Τον παρακαλούσα να σταματήσει και να με αφήσει…» εξομολογείται η 19χρονη.

Το νεαρό θύμα το γλύτωσαν φίλοι της, αρχικά δεν είπε τίποτα στους δικούς της, ενώ έφτασε στην απόπειρα να βάλει τέλος στην ζωή του καταναλώνοντας χάπια

