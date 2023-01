Αθλητικά

Basket League: Ο Ολυμπιακός... “με φόρα” από Ευρώπη επικράτησε του Άρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είχε τις απαντήσεις κάθε φορά που οι «κίτρινοι» γίνονταν απειλητικοί, τελειώνοντας το ματς με 20 πόντους.

Το απόλυτο νικών στη Basket League διατήρησε μετά και τη 14η αγωνιστική ο Ολυμπιακός, που επικράτησε 89-75 του αξιόμαχου Αρη στο ΣΕΦ, παίζοντας χωρίς τον τραυματία Κώστα Σλούκα και τον Μουσταφά Φαλ, τον οποίο ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκούρασε ενόψει των διαδοχικών ντέρμπι που ακολουθούν στη Euroleague (Τρίτη 31/3 με Φενέρρμπαχτσε, Παρασκευή 3/2 με Αναντολού Εφές).

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είχε τις απαντήσεις κάθε φορά που οι «κίτρινοι» γίνονταν απειλητικοί, τελειώνοντας το ματς με 20 πόντους, αλλά και 10 ασίστ! Από τους φιλοξενούμενους, ξεχώρισε ο Χόρχλερ με 13 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Αξιοσημείωτο γεγονός, τα 21 λάθη των Πειραιωτών, αλλά και η αποβολή του Μπαρτζώκα για έντονη διαμαρτυρία, στις αρχές της τελευταίας περιόδου. Περίπου δύο λεπτά πριν τη λήξη, ο Πίτερς φάνηκε να γυρίζει το πόδι του και πήγε στον πάγκο.

Τα δεκάλεπτα: 16-13, 45-31, 67-55, 89-75

Για ένα δεκάλεπτο ο Αρης ήταν ανταγωνιστικός, κρατώντας χαμηλά το τέμπο του παιχνιδιού και δυσκολεύοντας την επιθετική λειτουργία των γηπεδούχων, που έβρισκαν λύσεις μόνο από τον Βεζένκοφ (10π. σε αυτό το διάστημα).

Το τρίποντο του ΜακΚίσικ από τα 10μ., στην εκπνοή της πρώτης περιόδου (16-13), έδωσε το έναυσμα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος άρχισε να ξεφεύγει: 23-16 στο 12΄, 29-21 στο 15΄, και 44-29 στο 19΄, για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο με διαφορά 14 πόντων (45-31).

Οι Θεσσαλονικείς δεν παρέδωσαν τα όπλα και, με πρωταγωνιστή τον Χόρχλερ, «έτρεξαν» ένα σερί 10-0 για να μειώσουν 50-45 στο 25΄ και να αναγκάσουν τον Γιώργο Μπαρτζώκα να πάρει τάιμ-άουτ.

Η είσοδος του Λαρεντζάκη βοήθησε τους «ερυθρόλευκους» να ανακτήσουν διψήφια διαφορά (58-48), με δύο τρίποντα του διεθνή γκαρντ, για να φτάσουν στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκάλεπτου στο 69-55.

Λίγο αργότερα, η υπόδειξη των διαιτητών για βήματα του Λούντζη προκάλεσε την «έκρηξη» του Γιώργου Μπαρτζώκα που αποβλήθηκε, 8΄05΄΄ πριν τη λήξη.

Παρά την... αναστάτωση, ο Ολυμπιακός δεν κινδύνεψε ως το τέλος, με τον τραυματισμό του Πίτερς πάντως να δημιουργεί μία εύλογη ανησυχία ενόψει της πολύ δύσκολης διπλής εβδομάδας που ακολουθεί στη Euroleague.

Διαιτητές: Συμεωνίδης-Σκαλτσής-Χριστινάκης

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Κάνααν, Βεζένκοφ 18, Παπανικολάου 5 (1), Μπολομπόι, Λούντζης 9, Λαρεντζάκης 20 (4τρ., 10ασ.), Πάπας, Πίτερς 14 (1τρ., 7ρ.), Μπλακ 10 (8ρ.), ΜακΚίσικ 13 (2)

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Χόρχλερ 13 (1τρ., 14ρ., 3κοψ.), Γκούντγουιν 8, Νότε 6, Νετζήπογλου 8 (2), Χάγκινς 7 (1τρ., 5ασ.), Μήτρου-Λονγκ 10 (1), Τολιόπουλος 15 (2), Σχίζας, Φίλιος 3 (1), Χρηστίδης 5