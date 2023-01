Κοινωνία

Τράγκας: Ο γιος του πούλησε τη βίλα τους στη Μύκονο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιον επιχειρηματία πουλήθηκε ένα από τα εντυπωσιακά ακίνητα που είχε στην κατοχή του ο Γιώργος Τράγκας.



Ο μεγάλος γιος του Γιώργου Τράγκα, Γιάννης, πούλησε πριν από δύο μήνες τη βίλα στον Αγιο Λάζαρο της Μυκόνου, την οποία του είχε μεταβιβάσει όσο ήταν εν ζωή ο πατέρας του. Το ακίνητο που μέχρι το τέλος της καλοκαιρινής σεζόν νοικιαζόταν μέσω της πλατφόρμας Airbnb αποσύρθηκε από αυτήν και πριν από λίγες εβδομάδες άλλαξε χέρια.

Όπως αναφέρει το η εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» αγοραστής είναι ο πρώην ιδιοκτήτης της εταιρείας Paperpack, ο οποίος είχε ήδη χτίσει μια βίλα σε απόσταση αναπνοής από αυτήν του Γιώργου Τράγκα, με τα δύο σπίτια να τα χωρίζει ένας μαντρότοιχος. Σύμφωνα με πληροφορίες, για να την αποκτήσει ο επιχειρηματίας κατέβαλε τίμημα που άγγιξε το 1 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη κίνηση ήταν επιβεβλημένη για τον γιο του αείμνηστου δημοσιογράφου-εκδότη, μια και τα έξοδα για να προσλάβει δικηγόρους από την Αμερική, προκειμένου να βρει μια άκρη με τα δεκάδες ακίνητα του πατέρα του, ήταν υπέρογκα, σύμφωνα πάντα με το στενό περιβάλλον του.

Μάλιστα αναγκάστηκε να προβεί σε αυτήν από τη στιγμή που η τελευταία σύζυγος του αείμνηστου Γιώργου Τράγκα, Μαρία Καρρά, φέρεται να μην υπέγραψε συγκεκριμένο συμβολαιογραφικό έγγραφο που θα ακολουθούνταν από πράξη διαχωρισμού της περιουσίας στο Μονακό. Με την οποία, σημειωτέον, ο Γιάννης Τράγκας θα μπορούσε να ελέγξει την περιουσία του πατέρα του στο σύνολό της, μια και, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τη διαθήκη του, του άφησε την εντυπωσιακή κατοικία που είχε στο Παρίσι και το 50% του διαμερίσματος που βρίσκεται στο Olympic Tower του Μανχάταν.

Οι τελευταίες πληροφορίες επιμένουν ότι έπειτα από έρευνες μηνών, όλες σχεδόν οι εταιρείες στις οποίες ανήκαν τα ακίνητα του Γιώργου Τράγκα στις ΗΠΑ φέρεται να έχουν κλείσει. Κάτι που σημαίνει ότι είτε τα ακίνητα σε Μαϊάμι, Λας Βέγκας, Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον και Μπέβερλι Χιλς πουλήθηκαν, είτε ότι ανηκουν πλέον σε νέες εταιρείες.

Η βίλα του Γιώργου Τράγκα την οποία ο γιος του πούλησε 1.000.000€

Η εντυπωσιακή βίλα των 200 τ.μ. στον Αγιο Λάζαρο νοικιαζόταν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν από τον μεγάλο γιο του Γιώργου Τράγκα στην πλατφόρμα Airbnb. Δίπλα ακριβώς διακρίνεται η άλλη βίλα την οποία ο δημοσιογράφος-εκδότης μεταβίβασε στη Μαρία Καρρά, την τελευταία γυναίκα της πολυτάραχης ζωής του

Οι συνεχείς αναβολές προγραμματισμένων συναντήσεων με τους δικηγόρους των κληρονόμων, η ιδιόχειρη διαθήκη για την οποία φέρεται να είχε γνώση η Μαρία Καρρά και τα επαναλαμβανόμενα αδιέξοδα δεν ήταν και οι καλύτεροι οιωνοί για την αίσια έκβαση του θρίλερ που εκτυλίχθηκε στη συνέχεια. Ο Γιάννης Τράγκας δεν αποφάσισε ελαφρά τη καρδία να πουλήσει την εντυπωσιακή εξοχική κατοικία που του είχε αφήσει ο πατέρας του, η οποία είναι δίπλα ακριβώς από αυτή που μεταβίβασε στην τελευταία γυναίκα της πολυτάραχης ζωής του. Από τη στιγμή που μαζί με τη Μαρία Καρρά ήταν οι μοναδικοί κληρονόμοι της κινητής και ακίνητης περιουσίας του εκλιπόντος, μια και άλλος γιος του δημοσιογράφου-εκδότη, Φρέντι Τράγκας, αποποιήθηκε ό,τι του αναλογούσε από αυτήν σε Ελλάδα και εξωτερικό, προσπάθησε να βρει την ιδανικότερη λύση.

Κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό, σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρουν γνώστες της συγκεκριμένης υπόθεσης και νομικοί κύκλοι που ενεπλάκησαν για την επίλυσή της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα η πώληση της βίλας στον Αγιο Λάζαρο της Μυκόνου να είναι για τον πρώτο γιο του Γιώργου Τράγκα μονόδρομος. Ετσι, ο επιχειρηματίας Ιωάννης Τσουκαρίδης, έχοντας αποκομίσει γύρω στα 25 εκατ. ευρώ από την πώληση του 90% της εταιρείας του στο κινέζικο fund Orlando-Equity Holding Limited, σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, αποφάσισε να «χτυπήσει» τη συγκεκριμένη κατοικία του Γιάννη Τράγκα στο Νησί των Ανέμων.

Πηγή:protothema.gr , φωτογραφίες: mykonoslive.tv

Ειδήσεις σήμερα:

Μενίδι – προφήτης Ηλίας: Έκλεψαν τις καμπάνες του ναού

Νέα Σμύρνη: Μαχαίρωσαν 15χρονο στην πλατεία για να τον ληστέψουν

Αγρότες: Μπλόκο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκη