Πακιστάν – έκρηξη σε τζαμί: Δεκάδες νεκροί κι εκατοντάδες τραυματίες

Φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί δραματικά καθώς υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε.

Τουλάχιστον 28 νεκροί και πάνω από 150 τραυματίες είναι ο απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε τζαμί της πόλης Πεσαβάρ στο βορειοδυτικό Πακιστάν και πολλοί από τους τραυματίες ήταν αστυνομικοί που είχαν επισκεφθεί το τζαμί για να προσευχηθούν, όπως ανακοίνωσε νοσοκομειακή πηγή.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων το οποίο επικαλείται την αστυνομία της πόλης, η έκρηξη ήταν πιθανόν αποτέλεσμα επίθεσης αυτοκτονίας και ήδη διεξάγεται έρευνα, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια της απογευματινής προσευχής σε περιοχή υψηλής ασφαλείας.

Πολλοί από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση. "Παραλάβαμε 19 νεκρούς και πάνω από 90 τραυματίες από την έκρηξη", είπε ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου Lady Reading της πόλης, ο Μοχάμεντ Ασίμ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί σημαντικά καθώς υπάρχουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε.

Το τζαμί βρίσκεται κοντά σε ένα κτιριακό συγκρότημα της αστυνομίας και μέσα σε αυτό βρίσκονταν περίπου 260 άνθρωποι όταν σημειώθηκε η έκρηξη, σύμφωνα με την αστυνομία.

"Έγινε στη διάρκεια της προσευχής. Κατέρρευσε ένα διώροφο κτίριο", είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV προσθέτοντας ότι ο ίδιος βρισκόταν έξω από το τζαμί τη στιγμή της έκρηξης.

Καμία οργάνωση δεν έχει μέχρι στιγμής αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

