Πολιτική

Μητσοτάκης: Νέο επίπεδο συνεργασίας με την Ιαπωνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συμφωνίες που υπέγραψαν οι δύο πρωθυπουργοί και τα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Τόκιο.

«Με χαροποιεί πολύ το γεγονός ότι υπογράφουμε Κοινή Δήλωση Στρατηγικής Συνεργασίας. Με τη δήλωση αυτή, οι χώρες μας αναβαθμίζουν σημαντικά τις στρατηγικές σχέσεις τους και εγκαινιάζουμε ένα πεδίο στενής συνεργασίας σε ένα φάσμα διαφόρων τομέων πολιτικής: πολιτική, οικονομία, κλίμα, ψηφιακή εκπαίδευση, πολιτισμός, τουρισμός. Και αυτό το κείμενο που θα υπογράψουμε θα είναι η "πυξίδα" μας, ένας οδηγός για την πλήρη ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας μας, τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Ιάπωνα ομόλογό του Fumio Kishida, στην πρωθυπουργική κατοικία στο Τόκιο.

Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν Κοινή Δήλωση Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας - Ιαπωνίας, η οποία αναβαθμίζει τις διμερείς σχέσεις σε στρατηγικού χαρακτήρα και ενισχύει τη συνεργασία των δύο χωρών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Μετά την κατ' ιδίαν συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε συνάντηση παρουσία των δυο αντιπροσωπειών και παρατέθηκε επίσημο δείπνο.

«Μπορούμε να δώσουμε νέα ώθηση στις σχέσεις μας, σε επίπεδο κορυφής, ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες. Η Ελλάδα και η Ιαπωνία αντιπροσωπεύουν δύο αρχαίους πολιτισμούς με πολύτιμη παγκόσμια πολιτιστική συνεισφορά. Είναι ταυτόχρονα δύο σύγχρονα κράτη, δύο ισχυρές δημοκρατίες, που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις και που συμφωνούν σε ιδιαίτερα σημαντικά παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως στη συζήτησή τους εντόπισαν μεγάλες ευκαιρίες στον τομέα της οικονομικής συνεργασίας, «δεδομένου ότι η Ιαπωνία είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και η Ελλάδα αναδεικνύεται σε αξιόπιστο και πολύ σταθερό επενδυτικό προορισμό και εμπορικό εταίρο».

Παράλληλα δήλωσε πως ενημέρωσε τον Ιάπωνα ομόλογό του για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας η οποία αναπτύχθηκε σχεδόν 5,6% το 2022, σε ρυθμό σχεδόν διπλάσιο του μέσου όρου που προβλέπεται για την ευρωζώνη, και αποτελεί έναν πολύ ελκυστικό προορισμό για άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μία ανασκόπηση της άριστης συνεργασίας μας σε θέματα ναυτιλίας, ως δύο από τα κορυφαία ναυτιλιακά έθνη στον κόσμο. Και καθώς το επόμενο έτος οι δύο χώρες μας θα γιορτάσουν τα 125 χρόνια διπλωματικών σχέσεων σκοπεύουμε να γιορτάσουμε Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού, με σειρά εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και της Ιαπωνίας», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος είπε ότι αντάλλαξαν απόψεις και σε ό,τι αφορά την επιθετικότητα της Ρωσίας και τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνει η διεθνής κοινότητα.

«Πιστεύω πως οι συζητήσεις μας είναι πολύ πιο επίκαιρες δεδομένης της υιοθέτησης της νέας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας της Ιαπωνίας -την οποία χαιρετίζουμε- και φυσικά ενόψει της προεδρίας της Ιαπωνίας στην ομάδα G-7 φέτος. Ως μέλος του ΝΑΤΟ, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζουμε την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ιαπωνίας και του ΝΑΤΟ και της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια αμοιβαία επωφελή σχέση, κ. Πρωθυπουργέ.

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε εξ αρχής υποστηρίξει πλήρως την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Είμαστε απολύτως αποφασισμένοι να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί. Έχουμε έναν επιπρόσθετο λόγο ευαισθησίας εμείς όσον αφορά το ζήτημα της Ουκρανίας, κ. Πρωθυπουργέ: μέλη της ελληνικής κοινότητας στη Μαριούπολη ήταν μεταξύ των πρώτων άμαχων θυμάτων, τις πρώτες κιόλας ημέρες του πολέμου», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Και υπογράμμισε: «Ασφαλώς η Ελλάδα, όπως και η Ιαπωνία, αμφότερες οι χώρες είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές βασικών αρχών, όπως η αρχή της μη χρήσης βίας και το απαραβίαστο των συνόρων. Οι διεθνείς διαφορές πρέπει να επιλύονται με βάση το Διεθνές Δίκαιο και δεν μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε μονομερή αλλαγή του status quo με τη χρήση βίας.

Πιστεύουμε ακράδαντα σε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες, όπου το Διεθνές Δίκαιο γίνεται σεβαστό και οι αναθεωρητικές ατζέντες δεν είναι αποδεκτές. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε περαιτέρω τις περιφερειακές προκλήσεις, κατά τη διάρκεια του δείπνου».

Επιπρόσθετα είπε ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ιαπωνία όσον αφορά τις πυραυλικές προκλήσεις της Βόρειας Κορέας είναι εντελώς απαράδεκτη. «Συμφωνήσαμε ότι παραμένουμε σταθεροί στην καταδίκη αυτών των ενεργειών. Θα έχω επίσης την ευκαιρία να ενημερώσω τον Πρωθυπουργό για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την ατυχή εμπρηστική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες της γειτονικής μας Τουρκίας, οι οποίες υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Θα κρατάμε πάντα, κ. Πρωθυπουργέ, το παράθυρο του διαλόγου ανοιχτό. Όμως, ως κυρίαρχο έθνος, δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία απειλή κατά της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι η επίσκεψή του στην Ιαπωνία δίνει νέα δυναμική στις διμερείς σχέσεις.

«Έχουμε συνάψει και υπογράψει σημαντικές συμφωνίες. Την πιο σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μας δεσμών, φυσικά, θα αποτελέσει η συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης. Πιστεύω ότι είναι ρεαλιστικό να αναμένουμε ότι η συμφωνία αυτή θα υπογραφεί πριν από το τέλος του έτους. Και πιστεύω ότι σήμερα θέσαμε τα θεμέλια για μια αμοιβαία προσοδοφόρα συνεργασία μεταξύ ομοϊδεατών στρατηγικών εταίρων. Είμαι βέβαιος ότι Ελλάδα και Ιαπωνία θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τις επιθυμίες των λαών μας για διαρκή ειρήνη και ευημερία. Αύριο θα έχουμε άλλη μία σειρά συναντήσεων με σημαντικούς επιχειρηματίες και εμπορικούς αντιπροσώπους. Θα έχω τη χαρά να απευθυνθώ σε φοιτητές του Πανεπιστημίου του Τόκιο. Και θα ήθελα και πάλι να σάς ευχαριστήσω, κ. Πρωθυπουργέ, για αυτή την πολύ θερμή υποδοχή. Θα ήθελα να σάς προσκαλέσω να επισκεφθείτε την Ελλάδα και να δείτε από «πρώτο χέρι» τη μεταμόρφωση της χώρας μας από ουραγό στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πρωταγωνιστή, και να συνεχίσουμε να προωθούμε αυτή τη σημαντική στρατηγική εταιρική σχέση. Και πάλι, εκ μέρους της αντιπροσωπείας μας, σάς ευχαριστώ πολύ γι' αυτή τη θερμή υποδοχή», πρόσθεσε.

Συμφωνίες

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι συμφωνίες που ολοκληρώθηκαν κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιαπωνία και οι οποίες όπως επισημαίνεται «διευρύνουν το διμερές συμβατικό πλαίσιο και ενισχύουν τη συνεργασία με την τρίτη οικονομική δύναμη παγκοσμίως», είναι οι εξής:

Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα του Τουρισμού,

Διακανονισμός μεταξύ Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας και αντίστοιχου φορέα ATLA Ιαπωνίας,

Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων και αντίστοιχου ιαπωνικού Nippon Export & Investment Insurance (NEXI) (υπογράφεται την Τρίτη),

Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Enterprise Greece και αντίστοιχου φορέα Japan External Trade Organisation (JETRO) (υπογράφεται την Τρίτη),

Επίτευξη συμφωνίας επί του κειμένου Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.