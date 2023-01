Κόσμος

Εκλογές - Τουρκία: Συμφωνία 6 κομμάτων σε όλα, εκτός από τον αντίπαλο του Ερντογάν

Τα σημεία ελληνικού ενδιαφέροντος των έξι κομμάτων της τουρκικής αντιπολίτευσης, που από κοινού διεκδικούν την προεδρία στις εκλογές της 14ης Μαΐου.

“Κείμενο Συμφωνίας Κοινής Πολιτικής” της ‘Συμμαχίας των 6’ αντιπολιτευόμενων κομμάτων που θα διεκδικήσουν από κοινού την προεδρική εκλογή στις 14 Μαΐου 2023, εκδόθηκε σήμερα. Πρόκειται για κείμενο περίπου 250 σελίδων, όπου καταγράφονται βασικές αρχές της κοινής πολιτικής που θα ασκηθεί σε ποικίλα πεδία.

Η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, επισημαίνει τις άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος αναφορές στο Κεφάλαιο “Εξωτερική Πολιτική” (σελ.229-232):

Θα υιοθετήσουμε για άλλη μια φορά το σύνθημα «Ειρήνη στην πατρίδα, Ειρήνη στον κόσμο», που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής μας πολιτικής, ως θεμελιώδης αρχή της εξωτερικής πολιτικής μας.

Θα ακολουθήσουμε μια εξωτερική πολιτική που θα σέβεται το διεθνές δίκαιο και θα βασίζεται σε οικουμενικές αξίες , θα σεβόμαστε αμοιβαία την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία των χωρών, ιδιαίτερα των γειτόνων μας, δεν θα εμπλεκόμαστε στις εσωτερικές τους υποθέσεις και θα τηρούμε τις αρχές της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου ως βάση της πολιτικής μας.

Θα βάλουμε τέλος σε πρακτικές που βασίζονται σε εσωτερικούς πολιτικούς υπολογισμούς και ιδεολογικές προσεγγίσεις στην εξωτερική πολιτική.

Στόχος μας είναι η πλήρης ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. –Θα εργαστούμε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους ένταξης στο πλαίσιο του διαλόγου, της δικαιοσύνης και της ισότητας.

Θα δώσουμε προτεραιότητα και θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία απελευθέρωσης των θεωρήσεων εισόδου για τις χώρες της ΕΕ.

Θα αναθεωρήσουμε τη Συμφωνία Επανεισδοχής του 2014 και τη Συμφωνία της 18ης Μαρτίου 2016, κινήσεις που θα επιτρέψουν στην Τουρκία και την ΕΕ να προσεγγίσουν το προσφυγικό πρόβλημα αναλαμβάνοντας από κοινού την ευθύνη και επιμερίζοντας τα βάρη.

Ως ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και βάσει της επιταγής του Συντάγματός μας, θα συμμορφωνόμαστε με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλα νομικά κείμενα του Συμβουλίου και θα εφαρμόζουμε τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ.

Το ΝΑΤΟ είναι εξαιρετικά σημαντικό όσον αφορά την αποτροπή και τη συμβολή του στην εθνική μας ασφάλεια. -- Θα συνεχίσουμε τις συνεισφορές μας στο ΝΑΤΟ με βάση τη λογική και λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά μας συμφέροντα.

Θα αποκαταστήσουμε τις σχέσεις με τους γείτονές μας και τις χώρες άμεσης γειτνίασης και θα οδηγήσουμε τη συνεργασία στο πιο προηγμένο και ανεπτυγμένο επίπεδο.

Θα ηγηθούμε πολυμερών πρωτοβουλιών που θα βελτιώσουν την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συνεργασία στη γειτονική γεωγραφία της Τουρκίας.

Θα ενισχύσουμε τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών

Θα σεβαστούμε την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών της περιοχής, δεν θα επεμβαίνουμε στις εσωτερικές τους υποθέσεις και θα διευκολύνουμε λύσεις αντί να παίρνουμε θέση στα μεταξύ τους προβλήματα.

Θα αποτρέψουμε την απομόνωση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και θα δώσουμε προτεραιότητα στην επίτευξη αποτελεσμάτων μέσω πολλαπλών διαπραγματευτικών διαδικασιών για την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών και για τη δίκαιη κατανομή των πόρων υδρογονανθράκων.

Η Κύπρος είναι εθνική μας υπόθεση. Προκειμένου να βρεθεί μια δίκαιη και μόνιμη λύση στο Κυπριακό , θα επιδιώξουμε ως στόχους την προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων της 'ΤΔΒΚ' και των 'Τουρκοκυπρίων' και τη διασφάλιση της κυρίαρχης πολιτικής ισότητας των δύο κοινοτήτων.

Το Αιγαίο θα πρέπει να θεωρείται περιοχή ειρήνης, συνεργασίας και καλής γειτονίας.

Θα επιλύσουμε άλυτα ζητήματα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας με διπλωματία, διάλογο και διαπραγματεύσεις προσανατολισμένες στο αποτέλεσμα, με βάση το διεθνές δίκαιο και την ευθυδικία, χωρίς να διακυβεύονται τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας.

Θα θέσουμε τις σχέσεις με τις ΗΠΑ σε θεσμική βάση , με συνεννόηση μεταξύ ίσων, και θα προωθήσουμε σχέση συμμαχίας που να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Θα κάνουμε προσπάθειες να επιστρέψουμε την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.

Θα διατηρήσουμε σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία στη βάση της κατανόησης μεταξύ ίσων και ενισχύοντας έναν ισορροπημένο και εποικοδομητικό διάλογο σε θεσμικό επίπεδο.

Θα επαναξιολογήσουμε τις σχέσεις μας με οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης και ο ASEAN σε ρεαλιστική και βιώσιμη βάση.

