ΠΑΟΚ: “Αφεντικό” στην Τούμπα κόντρα στον Λεβαδειακό

“Βροχή” από γκολ στην Τούμπα, με τους γηπεδούχους να πετυχαίνουν την πολυπόθητη νίκη.

Αν και δυσκολότερα από ό,τι αναμενόταν, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-2 του Λεβαδειακού στο γήπεδο της Τούμπας, σε αναμέτρηση για την 20ή αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου με δύο γκολ ο Τιάγκο Ντάντας (10', 45'+4') ενω το τρίτο σημείωσε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης (61'). Για τους αξιόμαχους Βοιωτούς ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1 ο Τιερί Μουτίνιο (15' πέν.), με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα (66') να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Παρά τις αρκετές αλλαγές, οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι. Μόλις στα 80 δευτερόλεπτα, έπειτα από ωραίο συνδυασμό στα αριστερά, ο Ράφα Σοάρες έκανε τη σέντρα, αλλά η κεφαλιά του Ντάντας πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Στέφαν Στογιάνοβιτς. Ο Πορτογάλος μέσος, όμως, δε λάθεψε με το δεξί στο 10'. Προηγήθηκε ωραία κάθετη πάσα του Γιάννη Κάργα στον Κάλεντ Νάρεϊ και γύρισμα πάρε-βάλε του πρώην άσου της Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Η χαρά των "ασπρόμαυρων" δεν κράτησε πολύ. Σχεδόν με τη σέντρα, ο Καζένγκα Λούα Λούα "τσίμπησε" την μπάλα προ του Κάργα και μπαίνοντας ανατράπηκε από τον Ντόμινικ Κοτάρσκι. Μετά και τη συμβολή του VAR, ο Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος έδειξε την άσπρη βούλα, με τον Μουτίνιο να ισοφαρίζει στο 15'. Τρία λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι στάθηκαν άτυχοι, καθώς η συρτή σέντρα-σουτ του Λούα Λούα σταμάτησε στη ρίζα της δεξιάς δοκού του σαστισμένου Κοτάρσκι.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως το ημίχρονο θα έληγε ισόπαλο, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Παναγιώτης-Μάριος Βήχος έδιωξε άτσαλα μια ακίνδυνη σέντρα κι ο Ντάντας με αριστερό σουτ στην κίνηση έκανε το 2-1. Απελευθερωμένος από το άγχος ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε στο δεύτερο μέρος. Στο 50' από ωραία ενέργεια και παράλληλο γύρισμα του Νάρεϊ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αστόχησε απελπιστικά με την εστία στο έλεός του.

Άστοχες ήταν κι οι προσπάθειες των Νάρεϊ (51') και Νέλσον Ολιβέιρα (54'), αλλά στο 61' ήρθε το 3-1. Στο τρίτο διαδοχικό κόρνερ που εκτέλεσε ο Νάρεϊ, ο Κάργας πήρε την πρώτη κεφαλιά κι από κοντά ο Κουλιεράκης την έστειλε στα δίχτυα. Ο Λεβαδειακός, πάντως, δεν τα παράτησε. Και στο 66' μείωσε σε 3-2, όταν στο σουτ του Τσάπρα η μπάλα κόντραρε στον Κάργα και ξεγέλασε τον Κοτάρσκι.

Όχι μόνο αυτό... Στο 77' ο Γιόνας Τορό έφυγε στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, πρόλαβε την έξοδο του Κοτάρσκι αλλά η μπάλα πέρασε εκτός εστίας.

Το σκηνικό επαναλήφθηκε στο 84', με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να πλασάρει στα χέρια του Κροάτη τερματοφύλακα. Δυο λεπτά αργότερα ο Ολιβέιρα αστόχησε σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ με τον Στογιάνοβιτς, διατηρώντας ως το φινάλε την αγωνία.

Το 3-2 παρέμεινε ως το τέλος, με τον ΠΑΟΚ να ανεβαίνει και πάλι τρίτος μαζί με τον Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες την προσεχή Κυριακή. Ο Λεβαδειακός, από την άλλη, παραμένει εγκλωβισμένος στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Κοτάρσκι, Νάρεϊ, Κωνσταντέλιας - Νταμπό, Βινίσιους, Παναγιώτου.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε (79' Βιεϊρίνια/90'+3' Νάσμπεργκ), Κάργας, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες, Σβαμπ (81' Φιλίπε Σοάρες), Ντάντας, Νάρεϊ (72' Α. Ζίβκοβιτς), Κωνσταντέλιας (80' Μπίσεσβαρ), Τάισον, Ολιβέιρα.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Στογιάνοβιτς, Τζημόπουλος, Βινίσιους, Βήχος (78' Συμελίδης), Μεχία (79' Σακό), Νταμπό (67' Γερεμέγεφ), Τσάπρας, Παναγιώτου, Μουτίνιο, Λούα Λούα (56' Τορό), Νίκας.

