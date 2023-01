Πολιτική

Ειδικό Δικαστήριο - Παπαγγελόπουλος: Είμαι θύμα της διαπλοκής (βίντεο)

Ως θύμα πανίσχυρων πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων εμφάνισε τον εαυτό του ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, απολογούμενος στο Ειδικό Δικαστήριο.

Της Λίας Κοντοπούλου

Δεν έκανε ποτέ παρεμβάσεις σε εισαγγελείς ούτε δέχθηκε παρεμβάσεις από κανέναν, υποστήριξε ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, απολογούμενος στο Ειδικό Δικαστήριο.

Ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος επί χρόνια διετέλεσε Εισαγγελέας σε καίριες θέσεις, απέδωσε τη δικαστική του εμπλοκή σε πανίσχυρα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, τα οποία ενοχλήθηκαν - όπως είπε - από τις έρευνες που διενεργούνταν για την υπόθεση Novartis και τις λίστες φοροδιαφυγής.

«Δεν τους φοβήθηκα και δεν τους φοβάμαι. Όποια απόφαση κι αν πάρετε, εγώ θα είμαι ο νικητής. Θα είμαι ο εισαγγελέας που συγκρούστηκε με τη διαπλοκή, οι πολιτικοί διώκτες μου είναι αυτοί που συμβιβάστηκαν με τη διαπλοκή», είπε κατά την απολογία του ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.

Ο κατηγορούμενος πρώην Αν. Υπ. Δικαιοσύνης είπε ακόμη ότι ο ίδιος είναι το θύμα στην υπόθεση και πως τα τελευταία πέντε χρόνια ο ίδιος και η οικογένειά του ζουν έναν εφιάλτη.

Όπως υποστήριξε «Για έναν Εισαγγελέα είναι εφιάλτης το εδώλιο. Για εμένα που σε όλη τη ζωή μου ήθελα να υπηρετήσω τη Δικαιοσύνη και την πατρίδα μου, η δοκιμασία είναι εφιάλτης. Πέντε ολόκληρα χρόνια υφίσταμαι τα πάνδεινα κι εγώ και η οικογένειά μου. Ένα πανίσχυρο σύστημα με πολλά χρήματα και λαμογιές, με άκρες στη Δικαιοσύνη με στοχοποίησε και προσπάθησε να με εξοντώσει».

Αναφορικά με τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας σε κατάχρηση εξουσίας και της παράβασης καθήκοντος, ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος υποστήριξε ότι δεν έχουν καμία βάση.

Επέμεινε πως οδηγήθηκε στο εδώλιο του κατηγορούμενου λόγω των καταγγελιών τριών εισαγγελέων για παρεμβάσεις, οι οποίοι, όπως είπε εκείνος, ψεύδονται ασύστολα.

