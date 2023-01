Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: παράταση για επιστροφές ποσών και δικαιολογητικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών και για την καταβολή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ανακοίνωσε το Υπ. Οικονομικών.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, αναφέρονται τα εξής:

"Σε συνέχεια σειράς θεσμικών παρεμβάσεων της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση, μέσω των επτά κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις οικονομικές επιπτώσεις του Covid-19, τον Δεκέμβριο του 2022 εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων και δόθηκε, μεταξύ άλλων, νέα ευκαιρία για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών, μετά την έκδοση βεβαιώσεων αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που πραγματοποιήθηκε στις 02/11/2022. Επιπροσθέτως, διενεργήθηκε επανυπολογισμός στις βεβαιώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω μη τήρησης της υποχρεωτικής διατήρησης εργαζόμενων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση, κατά ποσοστό περίπου 42%, των αρχικά βεβαιωθέντων ποσών.

Μετά την πρωτοβουλία αυτή, και με στόχο την ορθολογική ολοκλήρωση της διαδικασίας, δρομολογήθηκε η έκδοση και νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, στην οποία θα προβλέπεται ότι:

1ον. Παρατείνεται έως τις 31/05/2023 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για όσες επιχειρήσεις – δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη ενισχύσεων μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και

2ον. Παρατείνεται έως τις 30/06/2023 η καταβολή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, με τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στέκονται πάντα δίπλα και στηρίζουν τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, εξαντλώντας κάθε χρονικό και δημοσιονομικό περιθώριο μέσω του έκτακτου μέτρου των επτά κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής".

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: Ο Δασκαλάκης έκανε πρόταση γάμου στη νέα του σύντροφο (βίντεο)

Greek Mafia και αστυνομικοί: οι διάλογοι, η "σύνδεση" και η πολιτική κόντρα

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αναπροσαρμογή στις εισφορές τους