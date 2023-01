Πολιτισμός

Ο Πέτρος Τατσόπουλος αφέθηκε ελεύθερος

Για συκοφαντική δυσφήμιση συνελήφθη ο Πέτρος Τατσόπουλος το βράδυ της Δευτέρας. Το σχόλιο Οικονόμου.

Ελεύθερος αφέθηκε ο Πέτρος Τατσόπουλος, μετά τη σύλληψή του το βράδυ της Δευτέρας σε βιβλιοπωλείο της Αθήνας, στο Κολωνάκι.

Ο πρώην βουλευτής συνελήφθη κατηγορούμενος για συκοφαντική δυσφήμιση μετά από μήνυση που υπέβαλλε ο Φίλιππος Καμπούρης, για ανάρτηση που είχε κάνει ο πρώτος.

Η σύλληψη έγινε στις 22:45 και ο πρώην βουλευτής οδηγήθηκε στο ΑΤ Ομονοίας. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα αφέθηκε ελεύθερος.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «Η ελευθερία έκφρασης στην Ελλάδα είναι κατοχυρωμένη, στο πλαίσιο που ορίζουν το Σύνταγμα, οι νόμοι και οι διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας. Το επίπεδο του πολιτισμού μας και η ιστορική μας παράδοση μάς επιβάλλουν να διαλεγόμαστε χωρίς απειλές και ένδικα μέσα.

Για αυτό και προσχεδιασμένα σκηνικά τεχνητής έντασης και συλλήψεις πολιτών, επειδή εκφράζουν την άποψή τους, είναι καταδικαστέα. Η χριστιανική πίστη είναι αγάπη και ποτέ δεν συμπορεύεται με τη βία, οποιασδήποτε μορφής και είδους, ούτε και της πρέπει, μέσω μηνύσεων και διώξεων, να γίνεται μέσο προσωπικής προβολής και πολιτικής εκμετάλλευση».

