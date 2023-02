Κόσμος

Μπολσονάρου: Έκανε αίτηση για τουριστική βίζα στις ΗΠΑ

Αίτηση για τουριστική βίζα έκανε στις ΗΠΑ ο Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου υπέβαλε αίτηση για τουριστική βίζα - διάρκειας έξι μηνών - για να παραμείνει στις ΗΠΑ, δήλωσε ο δικηγόρος του, παρά τις εκκλήσεις για ανάκληση οποιασδήποτε αμερικανικής βίζας που κατέχει ο Μπολσονάρου μετά τις βίαιες διαδηλώσεις υποστηρικτών του στη Μπραζίλια.

Οι αμερικανικές αρχές έλαβαν την αίτησή του την Παρασκευή, δήλωσε ο δικηγόρος του, Φελίπε Αλεχάντρε, προσθέτοντας ότι ο Μπολσονάρου θα παραμείνει στις ΗΠΑ όσο εκκρεμεί η αίτησή του.

«Θα ήθελε να πάρει λίγο χρόνο, να καθαρίσει το κεφάλι του και να απολαύσει το να είναι τουρίστας στις ΗΠΑ για μερικούς μήνες πριν αποφασίσει ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του», είπε ο δικηγόρος του σε μια απάντηση στο Reuters μέσω email.

«Το αν θα χρησιμοποιήσει ή όχι ολόκληρο το εξάμηνο θα εξαρτηθεί από τον ίδιο και όποια στρατηγική θα συμφωνήσουμε να ξεκινήσουμε με βάση τα σχέδιά του καθώς αυτά αναπτύσσονται», πρόσθεσε.

Οι Financial Times ανέφεραν αρχικά ότι ο Μπολσονάρου είχε αιτηθεί τουριστικής βίζας.

Ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε ότι τα αρχεία για έκδοση ταξιδιωτικών θεωρήσεων είναι εμπιστευτικά σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, προσθέτοντας ότι το αμερικανικό ΥΠΕΞ δεν μπορεί να συζητήσει λεπτομέρειες για μεμονωμένες περιπτώσεις βίζας.

Ο ακροδεξιός Μπολσονάρου ταξίδεψε αεροπορικώς στη Φλόριντα δύο ημέρες πριν λήξει η θητεία του την 1η Ιανουαρίου και πριν ο κεντροαριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα αναλάβει τα καθήκοντά του.

Χιλιάδες υποστηρικτές του πρώην προέδρου προκάλεσαν χάος στη Μπραζίλια στις 8 Ιανουαρίου, εισβάλλοντας και λεηλατώντας το προεδρικό μέγαρο, το Κογκρέσο και το Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας στρατιωτικό πραξικόπημα για την ανατροπή του αποτελέσματος των εκλογών του Οκτωβρίου τις οποίες κέρδισε ο Λούλα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας συμφώνησε να ξεκινήσει έρευνα για τον Μπολσονάρου για φερόμενη ενθάρρυνση αντιδημοκρατικών διαδηλώσεων.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, 41 Δημοκρατικοί βουλευτές ζήτησαν από την κυβέρνηση Μπάιντεν να συνεργαστεί με τις έρευνες των βραζιλιάνικων αρχών για τις βίαιες διαδηλώσεις στη Μπραζίλια και να ανακαλέσει τυχόν αμερικανικές βίζες που κατέχει ο Μπολσονάρου.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η πολιτική του δεν είναι να συζητά συγκεκριμένες περιπτώσεις βίζας.

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ έχει τονίσει ότι εναπόκειται σε ένα άτομο που εισήλθε στις ΗΠΑ με τη λεγόμενη βίζα τύπου «Α» που προορίζεται για διπλωμάτες και αρχηγούς κρατών να αναχωρήσει από τη χώρα εντός 30 ημερών ή να υποβάλει αίτηση για αλλαγή του καθεστώτος μετανάστευσης, εάν δεν φέρει πλέον επίσημα καθήκοντα. Ο Μπολσονάρου πιστεύεται ότι εισήλθε με μια τέτοια βίζα.

