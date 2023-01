Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Μπουχαλάκης δανεικός στην Κόνιασπορ

Στην Τουρκία ταξιδεύει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, μετά τη συμφωνία του Ολυμπιακού με την Κόνιασπορ.

Ένας ακόμη Έλληνας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, καθώς ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Κόνιασπορ για την παραχώρηση με δανεισμό του Ανδρέα Μπουχαλάκη, έως το τέλος της σεζόν.

Ο διεθνής μέσος δεν ήταν στα πλάνα του Μίτσελ για τη βασική ενδεκάδα του Ολυμπιακού και θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας της γειτονικής χώρας.

Ο Μπουχαλάκης αναμένεται να ταξιδέψει σήμερα στην Τουρκία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

