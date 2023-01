Κοινωνία

Ανδραβίδα: Αδιάκοπες οι έρευνες για τον πιλότο του Φάντομ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές δυνάμεις διάσωσης «χτενίζουν» την περιοχή όπου συνετρίβη το μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνεχίζονται σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του κυβερνήτη του μαχητικού αεροσκάφους F-4 της Πολεμικής Αεροπορίας που συνετρίβη, χθες, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από το Κατάκολο Ηλείας.

Στην περιοχή επιχειρούν δύο δύτες της Κινητής Ομάδας Συντήρησης Υποβρυχίων και Θαλάσσιων Εγκαταστάσεων (ΚΟΣΥΦΕ) της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών και τρεις δύτες της 31 Μοίρας Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης.

Οι δύτες επιχειρούν σε ναυαγοσωστικό μέσο του Λιμενικού Σώματος με την αρωγή υποβρυχίου ρομπότ που έχει τη δυνατότητα να φτάνει σε βάθος έως εκατό μέτρων.

Επιπλέον, πέραν των ελικοπτέρου S-70 του Πολεμικού Ναυτικού και Super Puma που επιχειρούν και τις βραδινές ώρες, από τις πρώτες πρωινές ώρες προστέθηκε στις έρευνες και ένα ελικόπτερο Agusta Bell.

Το μεσημέρι της Δευτέρας εντοπίστηκε η σορός του 29χρονου συγκυβερνήτη του αεροσκάφους, με τον Υπουργό Άμυνας να κηρύσσει τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις.





Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός: Ο Μπουχαλάκης δανεικός στην Κόνιασπορ

Δίκη Πισπιρίγκου - Κούγιας: Γιατί ο Δασκαλάκης είναι σημαντικός μάρτυρας; (βίντεο)

Πέτσας για εκλογές: ορισμένες οι Κυριακές Απριλίου και Μαΐου