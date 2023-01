Life

“The 2Night Show” - Τρίτη: “Παγιδευμένοι”, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ και Mente Fuerte (εικόνες)

Άκρως ενδιαφέρουσα η παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, που υπόσχεται να μας κρατήσει ιδιαίτερη συντροφιά για ακόμη ένα βράδυ.

Απόψε στις 23:30 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει, για πρώτη φορά, στο πλατό του «The 2NightShow» τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ.

Η ταλαντούχα ηθοποιός, που ενσαρκώνει τη δυναμική δικηγόρο στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι», μιλάει για το παιδικό της όνειρο να ασχοληθεί με την υποκριτική, αλλά και για το «ταξίδι» που χρειάστηκε να κάνει, προκειμένου να το κατακτήσει.

Για ποιο λόγο μετακόμισε στην Αγγλία; Ποια ήταν η εμπειρία της από τα casting, στα οποία συμμετείχε; Πώς ήρθε η πρόταση για τον ρόλο της στη σειρά και γιατί έβαλε τα κλάματα μετά την πρώτη ακρόαση;

Μεταξύ άλλων, η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ αναφέρεται στη σχέση της με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη, καθώς και στην κριτική που κάνει, όταν βλέπει τον εαυτό της στην τηλεόραση.

Τέλος, μοιράζεται την εμπειρία της από την 6μηνη διαμονή της στο Ιράν, με αφορμή τη σειρά «Salman Al Farsi», στην οποία συμμετέχει.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», ο Γρηγόρης συναντάει τον Mente Fuerte .

Ο δημοφιλής ράπερ αναφέρεται, ανοιχτά, στα «πιστεύω» του, στη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη και στα παραπανίσια κιλά, στη σχέση του με τους γονείς του, αλλά και στη μουσική, την οποία υπηρετεί. Γιατί δηλώνει αγράμματος;

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Έλληνες τράπερς; Πόσο πιθανό είναι να τον δούμε να εμφανίζεται στα μπουζούκια;

Ποια ήταν η αντίδρασή του στην αναπάντεχη πρόσκληση για συνεργασία, που δέχτηκε από τον Διονύση Σαββόπουλο;

Τέλος, δίνει τον δικό του ορισμό για τον «πραγματικό άντρα» και αποκαλύπτει αν ζηλεύει τη γυναίκα που φημολογείται ότι είναι μαζί της, και η οποία τον συνοδεύει στο στούντιο.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

