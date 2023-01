Πολιτική

Ιαπωνία - Μητσοτάκης για Ελλάδα: Δυναμικός ο μετασχηματισμός της Οικονομίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρωθυποργός σε ομιλία του, στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο.

«Η ιστορία της σημερινής Ελλάδας είναι μια ιστορία δυναμικού οικονομικού μετασχηματισμού και πιστεύω ότι είναι μια ιστορία την οποία συμμερίζονται και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Οι επιχειρήσεις μας έχουν αναπτυχθεί έχοντας αυτοπεποίθηση και δυναμισμό» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο του Τόκιο που διοργάνωσε η σχολή Δημόσιας Πολιτικής για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Αυτό ακριβώς ανέφερε -όπως είπε- και σε μερικούς από τους πιο σημαντικούς επιχειρηματικούς οργανισμούς και επενδυτές στην Ιαπωνία, όταν τους συνάντησε χθες και νωρίτερα σήμερα, ενώ μίλησε για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και τόνισε ότι η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα ελκυστική για τους επενδυτές. Παρέθεσε παραδείγματα σύμφωνα με τα οποία στην εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα, το 2021 ήταν χρονιά που καταγράφηκε ιστορικό υψηλό, το 2022 ήταν επίσης χρονιά με ρεκόρ και εξέφρασε την ελπίδα ότι και το 2023 θα ξεπεραστεί.

Ανέφερε ορισμένους από τους σημαντικότερους επενδυτές στη χώρα μας, όπως οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, ξεκινώντας από τη Microsoft, στη συνέχεια η Amazon, η Google, η Digital Realty, οι οποίες -όπως είπε- όλες δημιουργούν μεγάλα data centers στην Ελλάδα και επενδύουν στο πεδίο της τεχνολογίας. Επίσης ανέφερε ότι η Pfizer έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης στη Θεσσαλονίκη, η GIC, από τη Σιγκαπούρη, επένδυσε σε μία από τις κορυφαίες ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάτι που όπως σημείωσε, συνιστά τη μεγαλύτερη συναλλαγή στον ευρωπαϊκό ξενοδοχειακό τομέα που πραγματοποιήθηκε το 2022.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην πολιτική που εφάρμοσε λέγοντας ότι υποσχέθηκε να μειώσει τους φόρους, και το έπραξε χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ επισήμανε ότι ήθελε να καταστήσει την Ελλάδα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και να δημιουργηθούν πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. «Ήθελα να διασφαλίσω ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίζεται ως αξιόπιστος και ισχυρός εταίρος στην περιοχή μας, πρωταγωνιστής στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και όχι ουραγός, μια χώρα που εστιάζει σε λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντί να αντιμετωπίζει μόνο τα δικά της προβλήματα και να ζητά βοήθεια από τους Ευρωπαίους» είπε ο κ.Μητσοτάκης και προσέθεσε:

«Πιστεύω ότι αυτά τα 3,5 χρόνια έχουμε επιτύχει σε πολλούς από αυτούς τους στόχους. Η Ελλάδα σήμερα απέχει μόνο ένα βήμα από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι θα ”ξεκλειδώσει” σημαντικές νέες δεξαμενές κεφαλαίων που μπορούν να επενδύσουν στην ελληνική οικονομία».

Ανέφερε ένα παράδειγμα, που αφορά και την Ιαπωνία, λέγοντας ότι εξετάζανε, με το οικονομικό επιτελείο, τα στατιστικά στοιχεία για τις ιαπωνικές επενδύσεις στην Ελλάδα σε βάθος χρόνου, οι οποίες κορυφώθηκαν κάποια στιγμή το 2007, όταν Ιάπωνες διαχειριστές κεφαλαίων επένδυσαν περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ελλάδα. Στα χρόνια της κρίσης αυτός ο δείκτης υποχώρησε σχεδόν στο μηδέν, επειδή η χώρα μας έχασε την επενδυτική βαθμίδα και πολλοί, πιο συντηρητικοί διαχειριστές κεφαλαίων δεν μπορούσαν να επενδύσουν σε ελληνικά assets.

«Φανταστείτε πόσα περισσότερα κεφάλαια μπορούμε να προσελκύσουμε μόνο από την Ιαπωνία απλά ανακτώντας επενδυτική βαθμίδα» σημείωσε ο κ.Μητσοτάκης και προσέθεσε: «Αν κοιτάξετε τις επιδόσεις της οικονομίας σε όρους ανάπτυξης, ξεπεράσαμε την κρίση της COVID πολύ ταχύτερα -θα έλεγα- από ό,τι πολλοί είχαν προβλέψει. Η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 8,4% το 2021, κινήθηκε και πάλι ανοδικά, κατά 5,6%, το 2022. Προσδοκούμε ανάπτυξη κοντά στο 2%, παρά τις πολλές αντιξοότητες και προκλήσεις, το 2023».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην αστάθεια που δημιουργεί ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και στις απειλές που δέχεται η χώρα μας από την Τουρκία, και τάχθηκε κατηγορηματικά κατά της αλλαγής συνόρων. «Στη δική μας γειτονιά, έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν δύσκολο γείτονα -και αναφέρομαι στην Τουρκία. Και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε, να δημιουργηθεί ένα προηγούμενο, ότι τα σύνορα μπορούν να αλλάξουν με τη βία και ότι δεν θα υπάρχει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο. Έχουμε λοιπόν έναν πρόσθετο λόγο για να είμαστε πολύ υποστηρικτικοί προς την Ουκρανία στη μάχη που δίνει για να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει ένα ανεξάρτητο, ελεύθερο και κυρίαρχο έθνος» είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Τέλος, μιλώντας για την ενεργειακή κρίση, τονίζοντας ότι η χώρα μας επένδυσε στις ΑΠΕ: «Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον ότι κάθε κρίση παρουσιάζει ευκαιρίες. Και αυτή η κρίση, η οποία ανέδειξε την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο, προσέφερε μία ευκαιρία στη χώρα μου να επανατοποθετηθεί στον περιφερειακό, τον ευρωπαϊκό αλλά και τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Πώς τα καταφέραμε; Πρώτα απ' όλα, φροντίζοντας να προσφέρουμε ένα εναλλακτικό σημείο εισόδου για υγροποιημένο φυσικό αέριο, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη. Επενδύοντας σημαντικά στις υποδομές επαναεριοποίησης στη Βόρεια Ελλάδα μπορέσαμε να προμηθεύσουμε φυσικό αέριο όχι μόνο στους Έλληνες καταναλωτές και στις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και σε πολλούς από τους εταίρους μας στα Βαλκάνια. Και είναι δέσμευσή μου να διασφαλίσω ότι θα είμαστε πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τους γείτονές μας» είπε ο Πρωθυπουργός

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: Ήταν υποδειγματική μητέρα, είχε εμμονή μαζί μου

Ενδοοικογενειακή βία: Απείλησε τη γυναίκα και τα παιδιά του επειδή πιστεύει ότι εκείνη τον απατά

Δίκη για το Μάτι - Μάρτυρας: Μου έδωσαν λάθος σορό και προσπάθησαν ανταλλαγή με εκταφή