ΕΟΔΥ - Κορονοϊός: Οι ΚΟΜΥ και τα τρία χρόνια της πανδημίας

Τι αναφέρει ο ΕΟΔΥ για τις υπηρεσίες που παρείχαν οι Κινητές Ομάδες Υγείας, με αφορμή την επέτειο από την κήρυξη της πανδημίας κορονοίού από τον ΠΟΥ.

Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν στις 30.1.2023 από την ημέρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε σε κατάσταση πανδημίας τον COVID-19.

Στην πόλη Wuhan, της επαρχίας Hubei, στην Κίνα, εμφανίστηκε συρροή κρουσμάτων πνευμονίας. Στις 9 Ιανουαρίου 2020 οι υγειονομικές αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για νέο στέλεχος κορωνοϊού (2019-nCoV). Η επιδημία στην Κίνα έλαβε ραγδαία διάσταση και εξαπλώθηκε παγκόσμια, με αποτέλεσμα από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος μέχρι σήμερα να έχουν σημειωθεί 675.119.854 κρούσματα, να έχουν χάσει τη ζωή τους 6.761.617 συνάνθρωποί μας και να έχουν,ευτυχώς, ανακάμψει 647.448.914 ασθενείς.

Για να βοηθήσει τις εθνικές και παγκόσμιες προσπάθειες για τον τερματισμό της έκτακτης ανάγκης COVID-19 παγκοσμίως, ο ΠΟΥ επικαιροποίησε το 2022 το Παγκόσμιο Σχέδιο Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης COVID-19 και περιέγραψε δύο στρατηγικούς στόχους. Πρώτον, η μείωση της κυκλοφορίας του ιού με την προστασία των ατόμων, ιδίως των ευάλωτων ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο σοβαρής νόσου ή επαγγελματικής έκθεσης στον ιό. Δεύτερον, πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του COVID-19 για να μειωθούν οι θάνατοι, οι ασθένειες και οι μακροπρόθεσμες συνέπειες. Αυτές οι συνδυασμένες στρατηγικές μπορούν να σώσουν ζωές και μέσα διαβίωσης.

Στη χώρα μας ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), παρακολούθησε από την πρώτη στιγμή τις εξελίξεις σε συνεχή επικοινωνία τόσο με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) όσο και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), διαμόρφωσε στρατηγική επαγρύπνησης και σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και την καθοδήγηση του Υπουργείου Υγείας, μέσα από τους συστηματικούς ελέγχους, την επικαιροποίηση των εξειδικευμένων οδηγιών που δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του και το επιστημονικό του προσωπικό σε κάθε σημείο της επικράτειας διαμόρφωσε ένα πλέγμα ελέγχου και προστασίας.

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή είχε και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα των Κινητών Ομάδων Υγείας. Στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΟΔΥ «Κινητές Ομάδες Υγείας ΚΟΜΥ» που χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020 για την ανίχνευση και τον έλεγχο πιθανών κρουσμάτων του COVID-19 και βασίζεται εξ’ ολοκλήρου σε στρατηγικό σχεδιασμό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, αξίζει να σημειωθεί ότι:

• Έχουν συγκροτηθεί 268 Κ.Ομ.Υ. ειδικού σκοπού και 21 Κ.Ομ.Υ. μοριακών ελέγχων σε όλη την επικράτεια,

• Έχουν πραγματοποιηθεί 197.631 δράσεις με 14.767.509 δειγματοληψίες σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, 104.245 εμβολιασμοί σε 655 δομές (ΜΦΗ- ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ) και 38.481 κατ'οίκον εμβολιασμοί ενώ έχουν προσληφθεί 575 επαγγελματίες υγείας, 21 ιατροί/βιολόγοι, 268 οδηγοί και 183 διοικητικοί υπάλληλοι.

Από τον Μάιο του 2020 έως σήμερα τα 300 οχήματα των Κινητών Ομάδων Υγείας έχουν διανύσει περίπου 7.000.000 χιλιόμετρα, αυτό ισοδυναμεί με 163 φορές τον γύρο της Γης ή 8 επισκέψεις στη Σελήνη με επιστροφή. Το κυρίαρχο είδος δράσης είναι οι μαζικές ανοικτές δειγματοληψίες που αποτελούν σχεδόν το 50% των συνολικών αποστολών. Οι Κινητές Ομάδες του ΕΟΔΥ έχουν αναπτυχθεί σε επιλεγμένα σημεία της ελληνικής επικράτειας και oι πολίτες από την πρώτη στιγμή υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό και αγκάλιασαν την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ σε όλα τα σημεία όπου εμφανίστηκαν οι Κινητές Ομάδες.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ως ο Οργανισμός που από τη σύσταση του είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο και την πρόληψη νοσημάτων για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής με βάση και τις βέλτιστες πρακτικές της διεθνούς υγειονομικής κοινότητας καθώς τρία χρόνια μετά, παρά τη μεταβατική φάση και τις καλύτερες συνθήκες, υπάρχουν υπαρκτές αβεβαιότητες σχετικά με τη διαρκή εμφάνιση νέων παραλλαγών. Στόχος του Οργανισμού πάντοτε η υψηλή ετοιμότητα και απόκριση για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της Υγείας.

