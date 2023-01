Οικονομία

Πόθεν Έσχες: οι αλλαγές που τίθενται σε διαβούλευση

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το Πόθεν Έσχες. Ποιες αλλαγές προτείνονται.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων».

Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης οι διαδικασίες υποβολής και ελέγχου των δηλώσεων «πόθεν έσχες» κωδικοποιούνται σε ένα απλοποιημένο και κατανοητό νομοθέτημα. Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται πλήρως και αποσαφηνίζεται το πλαίσιο διεξαγωγής ελέγχων από τα αρμόδια όργανα.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις:

«Τακτοποιείται» νομοθετικά το υφιστάμενο αποσπασματικό και εν τέλει δυσνόητο νομοθετικό πλαίσιο, εντάσσοντας τις σημερινές 49 περιπτώσεις υπόχρεων σε μόλις 13 εύληπτες κατηγορίες.

Παύει η αναχρονιστική και περιττή ταλαιπωρία των υπόχρεων να συλλέγουν οι ίδιοι τα στοιχεία της δήλωσης που είναι ευχερώς διαθέσιμα στο ελεγκτικό όργανο.

Τίθενται σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι προς το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο για τη διενέργεια ελέγχων, μέσω της εισαγωγής κριτηρίων που θέτει η Επιτροπή Ελέγχου και του ορισμού ελάχιστου ποσοστού (minimum πλαφόν) ελεγχομένων υποθέσεων.

Εξαλείφεται η πολυδιάσπαση οδηγιών και κατευθύνσεων από τους ελεγκτές που οδηγούν σε διαφορετική αντιμετώπιση των υπόχρεων από τους ελεγκτές επί παρόμοιων υποθέσεων, μέσω της οριοθέτησης και της εποπτείας του ελεγκτικού πλαισίου από ένα μόνο όργανο (δηλ. ένα όργανο πλέον θα δίνει σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις στους ελεγκτές).