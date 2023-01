Life

Άλεκ Μπάλντουιν: Κατηγορία για δολοφονία της Χάτσινς από αμέλεια

Με ποια ποινή είναι αντιμέτωπος ο διάσημος ηθοποιός, εάν κααταδικαστεί για φόνο εξ αμελείας.

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορείται επισήμως πλέον ο Άλεκ Μπάλντουιν, για τον θανάσιμο μετά από πυροβολισμό, της διευθύντριας φωτογραφίας της ταινίας «Rust», Χαλίνα Χάτσινς στα γυρίσματα, τον Οκτώβριο του 2021.

Οι εισαγγελείς στη Σάντα Φε, στο Νέο Μεξικό, κατέθεσαν επίσημα τις κατηγορίες σε βάρος του ηθοποιού την Τρίτη (31/1).

Οι Αρχές είχαν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να κατηγορήσουν τον Μπάλντουιν νωρίτερα αυτό το μήνα, αλλά καθυστέρησαν να καταθέσουν τα έγγραφα για την αμφιλεγόμενη απόφαση.

Ο ηθοποιός έχει δεσμευτεί να «πολεμήσει» τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι δεν πάτησε ποτέ τη σκανδάλη και ότι πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα.

Σημειώνεται, ότι εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών.

Η Χάνα Γκουτιέρεζ-Ριντ, η οπλουργός της ταινίας, αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τον Μπάλντουιν, σύμφωνα με την Daily Mail.

Το όπλο που κρατούσε στα χέρια του ο διάσημος ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν εκπυρσοκρότησε στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» υπό άγνωστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η διευθύντρια φωτογραφίας του φιλμ και να τραυματιστεί ο σκηνοθέτης.

Ο 63χρονος σταρ γύριζε μια σκηνή για την ταινία (της οποίας ήταν και συμπαραγωγός) στο Ράντσο Μπονάνζα Κρικ, κοντά στην πόλη Σάντα Φε στο Νέο Μεξικό, όταν ένα όπλο που βρισκόταν στο σετ ως σκηνικό αντικείμενο εκπυρσοκρότησε.

Η 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς σκοτώθηκε, ενώ τραύματα υπέστη και ο 48χρονος Τζόελ Σόουζα, σκηνοθέτης του γουέστερν.





