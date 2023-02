Κοινωνία

Κούγιας για Πισπιρίγκου: Μη θανατηφόρα η ποσότητα κεταμίνης - Δεν την χορήγησε η κατηγορουμένη (βίντεο)

Τι υποστήριξε ο Αλέξης Κούγιας για τον Μάνο Δασκαλάκη, μετά από την κατάθεση του, στην έναρξη της δίκης για τον θάνατο της μικρής Τζωρτζίνας.

Ξεκίνησε την Τρίτη η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου με την κατάθεση του Μάνου Δασκαλάκη για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης τους, Τζωρτζίνας.

Ο μάρτυρας ξεκίνησε με την περιγραφή της γνωριμίας και εν συνεχεία της σχέσης, του γάμου του με τη Ρούλα Πισπιρίγκου και της γέννησης των παιδιών τους. Ο μάρτυρας περιέγραψε στο δικαστήριο τη διττή συμπεριφορά της κατηγορουμένης, η οποία, όπως είπε, «είχε εμμονή» μαζί του, ακόμα και μέσα από το κελί της φυλακής, ενώ «ως μάνα υπήρξε υπόδειγμα».

Ο Αλέξης Κούγιας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" και μίλησε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην πολύκροτη αυτή δίκη.

"Ο Μάνος Δασκαλάκης δεν είναι σημαντικός μάρτυρας, μάλιστα αρχικά είχε αξιολογηθεί ως 55ος μάρτυρας. Σημαντικές είναι οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, ιατροδικαστών και παθολογοανατόμων που εξέτασαν το παιδί" είπε χαρακτηριστικά ο γνωστός ποινικολόγος.

Σχετικά με τα όσα κατέθεσε ο Μάνος Δασκαλάκης ο κ. Κούγιας είπε πως "προκάλεσαν έκπληξη στο δικαστήριο τα όσα ανέφερε για μοιχεία της 34χρονης και παιδί εκτός γάμου" ενώ διευκρίνισε πως όταν είπε για κάποιον που θα βρεθέι σε δύσκολη θέση στις 7 Φεβρουαρίου, δεν εννοούσε κάποιον που θα κατηγορηθεί για το θάνατο της Τζωρτζίνας.

"Η κεταμίνη δεν χορηγήθηκε από την κατηγορουμένη ούτε ήταν η ποσότητα θανατηφόρα, το παιδί πέθανε ή από παθολογικά αίτια ή από λάθος γιατρών" είπε ο ποινικολόγος.

