Καιρός

Καιρός: Τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πότε αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα δυτικά, τα νότια και τα ανατολικά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού την Πέμπτη. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως από το βράδυ στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι τη νύχτα στα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς ενισχυόμενοι.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, ο οποίος στα βορειοδυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις από το βράδυ. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι τη νύχτα σε βόρειους βορειοδυτικούς ενισχυόμενοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως από το βράδυ στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι τη νύχτα σε βόρειους βορειοδυτικούς ενισχυόμενοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως από το βράδυ στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια πρόσκαιρα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα νότια. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές από το απόγευμα. Οι άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην Κρήτη η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές εκτός της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά και θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά επίπεδα και θα φθάσει στα βόρεια τους 10 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 βαθμούς και στα νότια κατά τόπους τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Διπλωματικές πηγές σε Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν προκαλεί και δεν απειλεί κανέναν

Σημεία για rapid test δωρεάν την Πέμπτη

“The 2Night Show” - Άννα Βαγενά: Η καριέρα, η σχέση ζωής με τον Κηλαηδόνη και ο ρόλος της γιαγιάς (βίντεο)