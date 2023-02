Πολιτική

Τσίπρας από Περιστέρι: στο δίλημμα “με τη Δημοκρατία ή την εκτροπή” θα απαντήσει ο λαός

Βολές κατά τις κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στο Περιστέρι.

Με το δίλημμα «με τη δημοκρατία ή την εκτροπή» στο οποίο καλείται να απαντήσει «ο ίδιος λαός» ξεκίνησε την ομιλία του στο κλειστό στάδιο "Ανδρέας Παπανδρέου" στο Περιστέρι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για «μήνυμα νίκης και αλλαγής» και για «αντεπίθεση της Δημοκρατίας».

«Δεν θα απαντήσουν σε αυτό το υπαρξιακό για τη χώρα ερώτημα, οι 156 βουλευτές της ΝΔ. Θα απαντήσουν τα εκατομμύρια των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Θα απαντήσει ο ελληνικός λαός στην κάλπη, έτσι όπως το Σύνταγμά μας ορίζει. Από σήμερα λοιπόν, μεταφέρουμε την πρόταση δυσπιστίας απέναντι στη χειρότερη, στην πιο επικίνδυνη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, από τη Βουλή στον ίδιο τον ελληνικό λαό», είπε χαρακτηριστικά, δηλώνοντας:

«Από δω, από το Περιστέρι, ξεκινάμε μαζί την πορεία στον λαό, για τη μεγάλη νίκη και τη πολιτική αλλαγή. Για την προοδευτική κυβέρνηση που έχει ανάγκη ο τόπος. Για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου και της κοινωνικής δικαιοσύνης».

«Ο εφιάλτης τελειώνει. Η δημοκρατία και το κράτος Δικαίου θα επιστρέψουν. Η δικαιοσύνη θα ξαναγίνει ο κανόνας. Οι ανισότητες, η αδικία, οι παρακρατικές μέθοδοι, η διαφθορά, η αναξιοκρατία, σύντομα θα λάβουν ένα τέλος», σημείωσε, προσθέτοντας πως «μαζί θα βγάλουμε την Ελλάδα από το τέλμα, τον ζόφο και την παρακμή. Μαζί θα ξαναχτίσουμε τις βάσεις για μια Ελλάδα της δικαιοσύνης και της προκοπής».

Ο Αλ. Τσίπρας υπογράμμισε πως «κατά τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν δει τα μάτια μας», «είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε ζήσει και έχουμε πληρώσει πανάκριβα». Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις ευθύνες της κυβέρνησης για τις "απώλειες" της πανδημίας που είναι «υψηλότερες σε όλον τον δυτικό κόσμο αναλογικά με το πληθυσμό τής» Ελλάδας, για τη «διάλυση του ΕΣΥ», το «άνοιγμα της δημόσιας Υγείας στην κερδοσκοπία», τη «λεηλάτηση» των δημόσιων ταμείων με τις απευθείας αναθέσεις, αλλά και τις επιπτώσεις στα ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το κύμα ακρίβειας και αισχροκέρδειας.

Οικονόμου: Αμετανόητος ο Τσίπρας

Στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, αναφέροντας τα εξής: Η πολιτική ύπαρξη του κ. Τσίπρα είναι ταυτισμένη με το ψέμα, τη συκοφαντία, το μένος, την παραπληροφόρηση, την ευτέλεια και την τοξικότητα. Με προκλητική ευκολία και αλαζονεία, έταξε τα πάντα σε όλους, αδιαφορώντας για το ότι έτσι θα οδηγούσε στην καταστροφή όσων κατόρθωσε ο λαός μας τα τελευταία τρία χρόνια, με πολλούς κόπους και θυσίες, και θα οδηγούσε την κοινωνία και το κράτος μας απευθείας στη μειονεξία, την υστέρηση και την ανωμαλία. Εδώ και 15 χρόνια, ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας παραμένει αμετανόητος, αδιόρθωτος και ταυτισμένος με τις ύβρεις και τα παραμύθια.

ΥΓ: Θέλει απύθμενο θράσος να λες ότι Μητσοτάκης και επενδυτική βαθμίδα είναι έννοιες ασύμβατες, όταν εσύ είσαι αυτός που έλεγε ότι θα βαρά το νταούλι και οι αγορές θα χορεύουν.





