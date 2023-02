Παράξενα

Παιδί έπαιζε κρυφτό και βρέθηκε σε άλλη... χώρα

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Πώς ένας 15χρονος βρέθηκε σε άλλη χώρα, ενώ έπαιζε κρυφτό με τους φίλους του...

Μοιάζει με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, όμως συνέβη στην πραγματικότητα, αυτό που έζησε ένας 15χρονος από το Μπαγκλαντές που έπαιζε κρυφτό με τους φίλους του.

Ο έφηβος, που αναγνωρίστηκε μόνο με το μικρό του όνομα, Φαχίμ, έπαιζε με φίλους στο λιμάνι της πόλης Chittagong στις 11 Ιανουαρίου και κρύφθηκε σε ένα κοντέινερ, κάτι που αποδείχθηκε εξαιρετικά λανθασμένο, γιατί ετοιμάζονταν να το στείλουν στη Μαλαισία.

Τι συνέβη

Οταν κρύφτηκε μέσα στο κοντέινερ, ο Φαχίμ αποκοιμήθηκε, σύμφωνα με τους India Times. Στη συνέχεια, το κοντέινερ φορτώθηκε σε εμπορικό πλοίο με προορισμό τη Μαλαισία, όπου το αγόρι ανακαλύφθηκε στο West Port έξι ημέρες αργότερα, στις 17 Ιανουαρίου.

Δεν είχε καθόλου φαγητό και νερό. Τελικώς εντοπίστηκε όταν ακούστηκαν οι φωνές του μέσα από το κοντέινερ και απελευθερώθηκε.

Πλάνα τον δείχνουν να βγαίνει από το κοντέινερ, αποπροσανατολισμένος και κουρασμένος. Πλην των άλλων, αδυνατούσε και να επικοινωνήσει με τα άτομα που του χάρισαν και πάλι την ελευθερία του.

Αποκοιμήθηκε

«Το αγόρι όταν μπήκε στο κοντέινερ για να μην τον βρουν οι φίλοι του στο κρυφτό, αποκοιμήθηκε και βρέθηκε εδώ», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Μαλαισίας, Saifuddin Nasution Ismail, σύμφωνα με το μαλαισιανό πρακτορείο ειδήσεων Bernama.

Αρχικά οι Αρχές υποπτεύθηκαν ότι είχε πέσει θύμα εμπορίας ανθρώπων, αλλά δεν υπήρχαν αποδείξεις για την τέλεση του εγκλήματος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει σε σταθερή κατάσταση. Πλέον, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία του επαναπατρισμού του.

Τον Οκτώβριο, η Αστυνομία είχε βρει το σώμα ενός 15χρονου αγοριού σε αποσύνθεση που είχε κλειδωθεί σε ένα κοντέινερ και έκανε παρόμοιο ταξίδι από το Chittagong στο λιμάνι Penang της Μαλαισίας, σύμφωνα με τους India Times.

