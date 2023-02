Κοινωνία

Πτώση Φάντομ - Κηδεία Τουρούτσικα: Συγκλόνισαν οι επικήδειοι των γονιών του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Ράγισαν καρδιές" οι επικήδειοι των γονιών του Μάριου - Μιχαήλ Τουρούτσικα που έπεσε στο καθήκον σε ηλικία 29 ετών. Δάκρυσαν Σακελλαροπούλου, Μητσοτάκης και Χαρδαλιάς.

Συγκλόνισαν οι επικήδειοι των τραγικών γονιών του του Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα, στη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Τριπόλεως.

Μάλιστα, την ώρα που η μητέρα αποχαιρετούσε τον γιο της, οι παρευρισκόμενοι - μεταξύ τους και η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χαρδαλιάς - δάκρυσαν, μη μπορώνας να κρύψουν τη συγκίνησή τους.

Ο επικήδειος της μητέρας: Έγινες ο Ίκαρος της καρδιάς μας

«Το παιδί μου έφυγε από κοντά τόσο νωρίς. Μάριε αγόρι μου, αστέρι της ψυχής μου, πάντα χαμογελαστός, ποτέ δεν με είχες στεναχωρήσει για ποτέ και για τίποτα. Αξιοπρεπής και εργατικός, δοτικός σε όλους. Ήσουν ο γιος που θα ήθελε κάθε μάνα στην αγκαλιά της. Ο καλύτερος αδελφός για τα αδέρφια σου. Ο καλύτερος σύντροφος για την κοπέλα σου, τη Ζωή μας. Έγινες ο Ίκαρος της καρδίας μας, ο ήρωας που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε» ανέφερε στον επικήδειό της η μητέρα του υποσμηναγού.

Και συνέχισε: «Όλη η Ελλάδα φωνάζει αθάνατος. Για μένα ήσουν και θα είσαι το παιδί μου. Ο άγγελός μου που θαύμαζα. Και πόσο να ήξερες πόσο θα μου λείψεις. Και τέλος, δύο στίχους στον Μάριο, στον Στάθη και τους πιλότους που χάθηκαν: ο αετός πεθαίνει στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός. Καλό ταξίδι αγόρι μου γλυκό, καλό παράδεισο αστέρι και όσο θα αναπνέω δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Ο γιος μου ήταν ο υποσμηναγός Μάριος-Μιχαήλ, πέθανε υπέρ πατρίδος. Αθάνατος».

Ο επικήδειος του πατέρα: Πέθανε όπως ήθελε, νέος και γεμάτος Ελλάδα

«Λύγισε» εκφωνώντας τον επικήδειο λόγο και ο πατέρας του υποσμηναγού. Με δάκρυα στα μάτια ο πατέρας του υποσμηναγού, Κώστας, εκφώνησε τον επικήδειο λόγο για τον γιο του.

«Πώς ένας αθυρόστομος σαν και μένα γέννησε ένα παιδί σαν τον Μάριο; Ως φαρμακοποιός πιστεύω ότι ήταν ένα λάθος στο DNA, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Ο Μάριος σαν νέος άνθρωπος είχε καταφέρει να εκμηδενίσει το εγώ του. Το είχε σβήσει από το λεξιλόγιό του. Υπήρχε μόνο το εμείς. Δεν ήθελε να πάει ταξίδια στο εξωτερικό. Πέρσι μου ζήτησε να πάμε στις ΗΠΑ για τον αδερφό του. Όπως μου έλεγε όταν τον ρωτούσα για τον μισθό του μου έλεγε η Ελλάδα δεν χρωστάει, εγώ της χρωστάω. Το παρήγορο είναι ότι πέθανε όπως ήθελε, νέος και γεμάτος Ελλάδα. Καλό σου ταξίδι αγάπη μου».





Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Άννα Βαγενά: Η καριέρα, η σχέση ζωής με τον Κηλαηδόνη και ο ρόλος της γιαγιάς (βίντεο)

Παιδί έπαιζε κρυφτό και βρέθηκε σε άλλη... χώρα

“The 2Night Show” - Ρούλα Κορομηλά: Έχω διαφωνήσει, έχω νευριάσει, αλλά δεν έχω απολύσει κανέναν (βίντεο)