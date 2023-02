Συνταγές

Σουφλέ με ψωμί από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Εύκολη, γρήγορη και άκρως απολαυστική είναι η συνταγή που ετοίμασε, στην εκπομπή "Το Πρωινό", η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Μια εύκολη και γρήγορη συνταγή για αφράτο σουφλέ με ζαμπόν και τυρί που μαστιχώνει, ετοίμασε την Πέμπτη η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό".

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, αυτό το εύκολο σουφλέ να το σερβίρετε ως γεύμα με σαλάτα ή για brunch το Σαββατοκύριακο και θα πάθετε τη πλάκα σας!

Υλικά - Για το εύκολο σουφλέ με ψωμί

400 γρ. ψωμί του τοστ

200 γρ. κασέρι τριμμένο

250 γρ. ζαμπόν

4 τρυφερά φρέσκα κρεμμύδια ψιλοκομμένα

1-2 πρέζα/ες μοσχοκάρυδο

3 φλ. γάλα φρέσκο

1 φλ. κρέμα γάλακτος light

5 μεγάλα αυγά

2 φλ. γραβιέρα τριμμένη

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Αλάτι κατά βούληση

Για το ταψί

Λίγο βούτυρο ή ελαιόλαδο

Για το σερβίρισμα

Πράσινη σαλάτα

Για το σουφλέ με ψωμί

Ψιλοκόβουμε το ψωμί του τοστ σε μικρά κομμάτια με ένα μαχαίρι, σε μέγεθος μπουκιάς.

Τα αφήνουμε στον πάγκο, μέχρι να ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα υλικά και να στεγνώσουν ελαφρά.

Τα βάζουμε σε ένα μπολ και προσθέτουμε τα φρέσκα κρεμμύδια ψιλοκομμένα, το κασέρι τριμμένο, τη μισή γραβιέρα και μία δύο πρέζες μοσχοκάρυδο.

Τρίβουμε πιπέρι.

Θα χρησιμοποιήσουμε βουτυρωμένο πυρίμαχο σκεύος, διάστασης 30χ20 εκατοστά.

Αδειάζουμε τα υλικά στο πυρίμαχο σκεύος και τα στρώνουμε ώστε να είναι ομοιόμορφη η επιφάνειά τους.

Σε ένα μπολ βάζουμε τα αυγά.

Τα χτυπάμε με μίξερ χειρός ή σύρμα για 1-2 λεπτά, ώστε να αφρατέψουν και προσθέτουμε την κρέμα, το γάλα και λίγο αλάτι.

Ανακατεύουμε.

Περιχύνουμε τα υλικά στο ταψί με το μείγμα αυγών-γάλατος.

Μπορούμε να τα αφήσουμε για 15 λεπτά στον πάγκο και μετά να τα ψήσουμε.

Ιδανικά όμως, για αφράτο αποτέλεσμα μπορείτε να τα σκεπάσετε με μεμβράνη τροφίμων και να τα αφήσετε στο ψυγείο μερικές ώρες (από 2 ώρες έως και ολόκληρη νύχτα).

Για το ψήσιμο

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180-190°C στον αέρα.

Ψήνουμε στη μεσαία σχάρα για περίπου 25 λεπτά, μέχρι να ροδίσει ελαφρά η επιφάνεια και να σταθεροποιηθεί το μείγμα.

Αφαιρούμε τη μεμβράνη.

Προσθέτουμε την υπόλοιπη τριμμένη γραβιέρα στην επιφάνεια και συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 5 λεπτά.

Για το σερβίρισμα

Γαρνίρουμε με λίγο φρέσκο θυμάρι.

Αφήνουμε για 10 λεπτά στον πάγκο.

Σερβίρουμε (βγάζουμε κουταλιές, δεν κόβεται) με πράσινη σαλάτα.

