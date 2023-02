Κοινωνία

“Κιβωτός” - πατήρ Αντώνιος: Νέα προθεσμία για την κατάθεσή του

Ο ιδρυτής της "Κιβωτού" ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία.

Νέα προθεσμία έλαβε από τις Εισαγγελείς Ανηλίκων ο μέχρι πρότινος επικεφαλής του ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου, πατέρας Αντώνιος , που έχει κληθεί σε ανωμοτί κατάθεση για δύο βαρύτατες σεξουαλικές πράξεις σε βάρος ανηλίκων που φιλοξενούνταν σε δομές.

Ο ιερέας δια των συνηγόρων του ζήτησε και έλαβε δεύτερη προθεσμία για άλλες δέκα ημέρες, προκειμένου να προετοιμάσει τις εξηγήσεις του για αδικήματα που αφορούν καταγγελίες για σεξουαλική βία κατά ανηλίκων.

Η κλήση σε ανωμοτί κατάθεση που έχει αποσταλεί στον ιερωμένο, αφορά το κακούργημα της ασέλγειας σε βαθμό κακουργήματος με την δικογραφία να περιλαμβάνει δύο περιπτώσεις φιλοξενούμενων αγοριών, ενώ παράλληλα του ζητούνται εξηγήσεις και για το πλημμέλημα της ηθικής αυτουργίας σε σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμων προσώπων κατά συρροή. Το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια για το οποίο καλείται να δώσει εξηγήσεις ο πατέρας Αντώνιος, αφορά τις καταγγελίες ενός 19χρονου, σήμερα, πρώην φιλοξενούμενου σε σπίτι της Κιβωτού σε πόλη της επαρχίας και ενός αγοριού 15 ετών

