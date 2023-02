Κοινωνία

Στην ΕΚΑΜ η εκπαίδευση Αλβανών αστυνομικών (εικόνες)

Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση. Ποιο ήταν το σενάριο.

Την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής και της αλβανικής αστυνομίας, αποδεικνύει, όπως είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης οκτώ αστυνομικών της ομάδας RENEA από τη γειτονική χώρα στις εγκαταστάσεις των ΕΚΑΜ, στο Μαρκόπουλο.

Το πρόγραμμα, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, αποτελεί άλλο ένα δείγμα διεύρυνσης της αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, με γνώμονα την προστασία του κράτους δικαίου και τη διασφάλιση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας για τους πολίτες. Και όπως σημείωσε τέτοιου είδους συνέργειες καταδεικνύουν το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της ασφάλειας.

«Τέτοιου είδους δράσεις και η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, αυξάνουν τη μαχητική ικανότητα των στελεχών αμφοτέρων των Μονάδων, ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα και την ικανότητα συνέργειας σε περίπτωση διασυνοριακής συνεργασίας, ενώ επιτυγχάνεται μεγάλος βαθμός ετοιμότητας για την αντιμετώπιση προκλήσεων του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Οι προσπάθειες αυτές είναι καθοριστικές για την εν γένει ενίσχυση και ενδυνάμωση της εσωτερικής ασφάλειας στις δύο χώρες».

Η πρεσβευτής της Αλβανίας στην Ελλάδα κυρία Luela Hajdaraga, ευχαρίστησε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τη φιλοξενία και τη συνεργασία και τόνισε ότι «αυτή η συνεργασία θα ενισχύσει, την ασφάλεια αλλά και τις σχέσεις των δύο χωρών».

Η άσκηση που έγινε μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στις εγκαταστάσεις της ΕΚΑΜ, αφορούσε στην απελευθέρωση επιβατών λεωφορείου που ήταν όμηροι.

Η ενίσχυση και ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας είχε αποφασισθεί σε συνάντηση που είχαν τον περασμένο Απρίλιο στην Αθήνα ο κ. Θεοδωρικάκος με τον Αλβανό υπουργό Εσωτερικών κ. Bledar Cuci . Υπενθυμίζεται πως η συνεργασία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με τον Αλβανό ομόλογό του οδήγησε στην σύλληψη και παράδοση στην ΕΛ.ΑΣ. του βιαστή του Παλαιού Φαλήρου.

