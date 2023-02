Οικονομία

ΔΝΤ - Επιτόκια: Δυσμενής πρόβλεψη για την ανοδική πορεία

«Καμπανάκι» από το Ταμείο προς τις κεντρικές τράπεζες, που επισημαίνει και τον κίνδυνο της αναζωπύρωσης του πληθωρισμού.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στις κεντρικές τράπεζες σε όλον τον κόσμο και συνιστά να καταστήσουν σαφές στις αγορές ότι τα επιτόκια είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλά για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μειωθεί ο πληθωρισμός σταθερά κάτω από τον στόχο τους και να αποφευχθεί άνοδος των τιμών.

«Οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να ενημερώσουν για την πιθανή ανάγκη διατήρησης των επιτοκίων υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έως ότου υπάρξουν ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός θα τεθεί μόνιμα κάτω από τον στόχο», αναφέρει ο Τόμπιας Αντριαν, επικεφαλής του Τμήματος Νομισματικών και Χρηματοπιστωτικών Αγορών του ΔΝΤ, σε ανάρτηση στο blog του Ταμείου.

«Μια πρόωρη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής θα μπορούσε να προκαλέσει απότομη αναζωπύρωση του πληθωρισμού , μόλις ανακάμψει η δραστηριότητα, γεγονός που θα καταστήσει τις χώρες επιρρεπείς σε περαιτέρω κραδασμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να ακυρώσουν τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό», υποστηρίζει ο επικεφαλής του Τμήματος Νομισματικών και Χρηματοπιστωτικών Αγορών του ΔΝΤ .

Σύμφωνα με το Ταμείο, η ιστορία έχει δείξει ότι ο υψηλός πληθωρισμός απαιτεί συχνά χρόνο για να αντιστραφεί, αν δεν υπάρξει «ισχυρή και αποφασιστική» δράση στην νομισματική πολιτική. Το ΔΝΤ πιστεύει ότι ακόμη και αν η άνοδος των τιμών των αγαθών επιβραδυνθεί, είναι απίθανο να συμβεί αυτό στον τομέα των υπηρεσιών ,χωρίς σημαντική επιβράδυνση στην αγορά εργασίας.

«Είναι σημαντικό οι κεντρικές τράπεζες να αποφεύγουν την παρερμηνεία των απότομων μειώσεων στις τιμές των αγαθών και να χαλαρώσουν την πολιτική τους, πριν ο πληθωρισμός των υπηρεσιών και οι μισθοί, που προσαρμόζονται πιο αργά, μειωθούν επίσης απότομα», υποστηρίζει ο Τόμπιας Αντριαν και προσθέτει, «Είναι σημαντικό οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να παραμείνουν αποφασιστικοί και να επικεντρωθούν στην επαναφορά του πληθωρισμού στους στόχους χωρίς καθυστέρηση», αναφέρει η "Ναυτεμπορική".

Μετά τις νέες αυξήσεις στις οποίες προχώρησαν η ΕΚΤ και η Fed τις τελευταίες ημέρες, τα επιτόκια κυμαίνονται τώρα μεταξύ 4,50% και 4,75% στις Ηνωμένες Πολιτείες και 2,5% έως 3,25% στην ευρωζώνη.

Η προειδοποίηση του ΔΝΤ έρχεται καθώς οι επενδυτές είχαν εκλάβει την πρόσφατη επιβράδυνση του πληθωρισμού στην Αμερική και την ευρωζώνη ως το σήμα μιας επικείμενης στροφής στη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών και ένδειξη ότι ο κύκλος νομισματικής σύσφιξης θα μπορούσε πράγματι να φτάσει σύντομα στο τέλος του.

