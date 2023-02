Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Πού εντοπίζονται προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία "Μπάρμπαρα". Πού καταγράφονται προβλήματα και χρειάζονται αλυσίδες.

Κυκλοφοριακά προβλήματα, λόγω χιονιού και παγετού, έχουν προκληθεί σε σημεία του ορεινού οδικού δικτύου των περιφερειακών ενοτήτων της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι απαραίτητη η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων, λόγω χιονόπτωσης, στη επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - χιονοδρομικού κέντρου, από το 8ο έως το 15ο χιλιόμετρο.

Επίσης, καταγράφεται δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων, λόγω παγετού και χαμηλών θερμοκρασιών, στα παρακάτω σημεία του οδικού δικτύου.

*Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Διακοπτού μέσω Μεγάλου Σπηλαίου

*Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Πατρών μέσω Χαλανδρίτσας

*Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Αιγίου μέσω Πτέρης

*Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Κλειτορίας μέσω Λουσών

*Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Κλειτορίας μέσω Πριόλιθου

*Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - χιονοδρομικού κέντρου

Στην Αιτωλοακαρνανία, είναι αναγκαία η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στην επαρχιακή οδό Καλλιθέας - Προυσού από το 14ο χιλιόμετρο, θέση Αγία Παρασκευή έως την θέση Αραποκέφαλα.

Επίσης, στην ίδια επαρχιακή οδό, έχει διακοπεί, λόγω κατολίσθησης, η κυκλοφορία στο ύψος του 7ου χιλιομέτρου και η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς.

