Αθλητικά

Αλπικό Σκι: Ο Αλέξανδρος Γκίννης “αργυρός” στη Γαλλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι, σε μια μεγάλη ημέρα για τον ελληνικό αθλητισμό.

Ιστορική είναι η σημερινή ημέρα, για τον ελληνικό αθλητισμό και ειδικότερα για τους λάτρεις των χειμερινών αθλημάτων.

Μετά από μία εξαιρετική διαδρομή, ο Αλέξανδρος Ιωάννης Γκίννης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, στο σλάλομ του Παγκόσμιου Κυπέλλου Αλπικού Σκι, που διεξάγεται στην πόλη Σαμονί της Γαλλίας. Το χρυσό μετάλλιο, κατέκτησε ο Ελβετός, ΡεΪμόν Ζενχάουζερν, ο οποίος πήρε την πρώτη θέση, με διαφορά μόλις ενός δευτερολέπτου και δύο εκατοστών από τον Έλληνα χιονοδρόμο, ενώ το χάλκινο μετάλλιο, πήρε ο -επίσης- Ελβετός, Ντάνιελ Γιουλ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Live η εξέλιξη του καιρού

Τηλεθέαση - “VINYΛΙΟ”: “Έσκισε” το αφιέρωμα στη ζωή πριν την κυριαρχία της τεχνολογίας

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου - Πλεύρης: Οι δράσεις για πρόληψη και θεραπεία (βίντεο)