Κοινωνία

Καλλιθέα: Συμμορία έκλεβε μοτοσικλέτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μοτοσικλέτες και ανταλλακτικά έκλεβαν τα μέλη της συμμορίας που εξαρθρώθηκε στην Καλλιθέα.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτόφωρου, από αστυνομικούς Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, την Πέμπτη (2/2) στη Καλλιθέα τρεις άντρες, 27, 35 και 38 ετών, για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατά συναυτουργία, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από σήμα που έλαβαν για μεταφορά κλεμμένης μοτοσικλέτας από 3 άτομα σε αποθήκη στην περιοχή της Καλλιθέας, εντόπισαν τους κατηγορούμενους, τους κάλεσαν σε έλεγχο και εκείνοι προσπάθησαν να τον αποφύγουν.

Στην συνέχεια οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, η οποία επιλήφθηκε προανακριτικά.

Μετά από έρευνες στην αποθήκη και στα σπίτια των μελών της συμμορίας, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: μοτοσυκλέτα που είχε κλαπεί από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου λίγο νωρίτερα από τον εντοπισμό τους, πλήθος εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και κλειδιών δικύκλων, πινακίδες κυκλοφορίας και έγγραφα λοιπών δικύκλων, 99 γραμμ. κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, φυσίγγια, σπρέι πιπεριού, 2 σιδερογροθιές, 2 πτυσσόμενοι ράβδοι (γκλοπ) και χρηματικό ποσό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τη συμμετοχή τους και σε άλλες υποθέσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: “Ενοικιαστές” άφησαν ανοιχτές βρύσες και πλημμύρισε το σπίτι που εγκατέλειψαν

ΝΔ για Σπίρτζη: Με το “άγριο”, πολλή Δημοκρατία “μυρίζει”

Davis Cup - Τσιτσιπάς: Σκεφτόμουν τους δύο πιλότους μας την ώρα του αγώνα