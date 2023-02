Αθλητικά

NBA: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μετράει μέρες για το ρεκόρ

Να κατακτήσει μια σπουδαία κορυφή στο καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου ετοιμάζεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, εκτοπίζοντας έναν "θρύλο" του αθλήματος.

Λίγες ημέρες και μόλις 36 πόντοι, απομένουν στον ΛεΜπρον Τζέϊμς, προκειμένου να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην Ιστορία του ΝΒΑ.

Ο άσος των Λέϊκερς, σημείωσε 27 πόντους στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Νέα Ορλεάνη, που όμως δεν στάθηκαν ικανοί για να αποτρέψουν την ήττα για την ομάδα του Λος Αντζελες με 131-126.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο «LBJ», θα «γράψει Ιστορία», είτε την ερχόμενη Τρίτη (7/2) στο Λος Άντζελες εναντίον της Οκλαχόμα Σίτι, είτε δύο ημέρες αργότερα, με αντίπαλο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς.

Υπενθυμίζεται, ότι το ρεκόρ παραγωγικότητας στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ, κατέχει ο θρυλικός, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, με 38.387 πόντους.

