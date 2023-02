Αθλητικά

SuperLeague: αναβολή στον αγώνα του Ατρόμητου με την ΑΕΚ

Για ποιον λόγο ο διαιτητής αποφάσισε την οριστική αναβολή του αγώνα.

Δεν θα διεξαχθεί τελικά το σημερινό ματς της 21ης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΚ, λόγω της υψομετρικής διαφοράς που προέκυψε στις δύο εστίες του γηπέδου.

Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλλαν οι γηπεδούχοι για τη διόρθωση του προβλήματος, αυτό δεν κατέστη δυνατό να ξεπεραστεί κι έτσι ο διαιτητής Ευάγγελος Μανούχος αποφάσισε την οριστική αναβολή της αναμέτρησης.

Για την τύχη του αγώνα θ’ αποφανθεί ο αθλητικός δικαστής της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος, με βάση και του τι θα έχει καταγράψει ο ρέφερι από την Αργολίδα στο φύλλο αγώνα.

Το πρόβλημα αρχικά εντοπίστηκε στην εστία που βρίσκεται προς τη φυσούνα των αποδυτηρίων. Το ύψος της ήταν χαμηλότερο και, όπως πιστοποιήθηκε από τον διαιτητή, η απόκλιση ήταν της τάξης των 5-7 εκατοστών σε σχέση με τα όσα προβλέπει ο κανονισμός (σ.σ. 2,44μ.). Εν συνεχεία κι αφού έγιναν οι σχετικές μετρήσεις και στην άλλη εστία, εντοπίστηκε και στη δεύτερη πρόβλημα.

Οι άνθρωποι του Ατρόμητου προσπάθησαν να διορθώσουν τις εστίες σκάβοντας την επανορθωτική γραμμή του τέρματος και βάφοντάς τη στη συνέχεια και έπειτα από περίπου μισή ώρα – λίγο πριν τις 18:00, δηλαδή – ο Μανούχος και οι βοηθοί του βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους αρχηγούς των δύο ομάδων, τον Ανδρέα Γιαννιώτη και τον Σέρχιο Αραούχο, του Ατρόμητου και της ΑΕΚ, αντίστοιχα.

Έγιναν οι σχετικές μετρήσεις, με τη διαιτητική ομάδα να πηγαίνει εκ νέου στα αποδυτήρια. Από την πλευρά του Ατρόμητου, υποστηρίζεται πως το πρόβλημα είχε διορθωθεί σε 6 από τα 7 σημεία που γίνεται η μέτρηση, ωστόσο υπήρχε απόκλιση στο άλλο. Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, ανέφερε πως κατέθεσε ένσταση μέσω του αρχηγού της πριν την έναρξη του αγώνα, καθώς οι διαστάσεις των εστιών ήταν μικρότερες κατά 4 με 7 εκατοστά. Έπειτα και από τη διόρθωση που έγινε, το πρόβλημα παρέμενε σε κάποια σημεία, όπως μέτρησαν και οι διαιτητές.

Αξίζει να αναφερθεί πως εκτός από την ΑΕΚ, ένσταση κατέθεσε και η πλευρά του Ατρόμητου.

Για την ιστορία οι συνθέσεις και οι αναπληρωματικοί των δυο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Κεσχρίντα, Ντε Μποκ, Χατζηισαϊας, Στρούγγης, Γκονζάλες, Οικονομίδης, Ρομπάιγ, Ροτάριου, Κουέν, Τζαβίδας.

Στον πάγκο: Σαλτάς, Μαυρομμάτης, Καμαρά, Αθανασίου, Φριντζόνσον, Πομόνης, Κωτσόπουλος, Τζοβάρας, Κιάρτανσον.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Μουκουντί, Ρότα, Βίντα, Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Γιόνσον, Πινέδα, Αμραμπατ, Λιβάι, Αραούχο.

Στον πάγκο: Στάνκοβιτς, Σιντιμπέ, Τζαβέλλας, Γκατσίνοβιτς, Φράνσον, Μάνταλος, Φαν Βέερτ, Τσούμπερ, Ελίασον.

