PAOK Sports Arena: Κάμεραμαν έπεσε από μεγάλο ύψος

Εργατικό ατύχημα είχε οπερατέρ στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας με τον ΟΦΗ.

Αίσιο τέλος φαίνεται ότι είχε η περιπέτεια άντρα κάμεραμαν, ο οποίος νωρίτερα σήμερα έπεσε από μεγάλο ύψος στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, το PAOK SPORTS ARENA στην Πυλαία, περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Με το που έγινε το συμβάν, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άντρας υπέστη κάταγμα στο πόδι, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Το PAOK Sports Arena αποτελεί την έδρα των ομάδων μπάσκετ ανδρών, μπάσκετ γυναικών και βόλεϊ ανδρών του ΠΑΟΚ, ενώ στο παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί και σαν του τμήματος χάντμπολ. Επισημαίνεται ότι στις 17.00 ξεκίνησε στο κλειστό γήπεδο ο αγώνας μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την 13η αγωνιστική της Volley League ανδρών.

