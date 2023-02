Πολιτική

Εκλογές Κύπρος: Ο αντίπαλος του Χριστοδουλίδη στον β' γύρο

Ολοκληρώθηκε η κατάμετρηση των ψήφων στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Κύπρου.

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων του α γύρου για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με καταμετρημένο το 100% παγκύπρια, οι τρεις πρώτοι υποψήφιοι λαμβάνουν:

Ν. Χριστοδουλίδης: 32%

Α. Μαυρογιάννης: 29.6%

Α. Νεοφύτου: 26.1%

Ποσοστό 67,6%, ήτοι 379.554 ψηφοφόροι προσήλθαν στις κάλπες μέχρι τις 17:00 το απόγευμα, κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου ΠτΔ στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο Εκλογών Κώστα Κωνσταντίνου, το αντίστοιχο ποσοστό των Προεδρικών εκλογών του 2018 ήταν 66.2% , γεγονός που συνεπάγεται αύξηση συμμετοχής της τάξεως του 1.4%.

«Σήμερα μίλησε ο λαός. Η ετυμηγορία του είναι σαφής και τιμά τόσο εμένα όσο και όσους εργάστηκαν για την υποψηφιότητά μου», δήλωσε ο υποψήφιος για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά πρώτα από όλα τις χιλιάδες συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, όπως είπε, «για τη στήριξη, την εμπιστοσύνη και τη σαφή εντολή να συνεχίσουμε τον ίδιο δρόμο με ήθος και εντιμότητα για να ανεβάσουμε τον τόπο μας ψηλότερα».

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος, ο οποίος πρόκειται να διεκδικήσει το ύπατο αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας μαζί με τον επίσης ανεξάρτητο υποψήφιο Νίκο Χριστοδουλίδη την επόμενη Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, ανέφερε:

«Θέλω να ευχαριστήσω, επίσης, τους συνεργάτες μου, τους εθελοντές, το ΑΚΕΛ, τις οργανωμένες κινήσεις καθώς και τις εκατοντάδες προσωπικότητες που υποστήριξαν την υποψηφιότητά μου. Σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε μαζί δεν περισσεύει κανείς. Η αγάπη για τον τόπο μας καταργεί τις διαχωριστικές γραμμές και μας ενώνει. Η πίστη στη λύση του Κυπριακού στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας μάς κάνει μια γροθιά και μας κινητοποιεί. Η προσήλωση στο στόχο για μια υγιή, εύρωστη οικονομία και η έγνοια για τους πολίτες υπερβαίνει όλες τις διαφορές μας. Γι' αυτό και εγώ σας κοιτώ στα μάτια και σας ζητώ αυτή τη μάχη να την δώσουμε μαζί για το επιτακτικό σήμερα αλλά και για το αύριο, το οποίο έχω την πεποίθηση πως θα ξημερώσει ελπιδοφόρο για τον τόπο μας και για τον λαό μας».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν θα έχει επαφές με τον ΔΗΣΥ και άλλες δυνάμεις ο κ. Μαυρογιάννης απάντησε πως θα έχουν επαφές με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου και θα δουν πώς θα πάνε τα πράγματα.

Τέλος, σε ερώτηση δημοσιογράφου αν ανέμενε αυτό το αποτέλεσμα όταν ξεκινούσε αυτό το ταξίδι απάντησε: «Νομίζω ότι αυτός ήταν ο στόχος μας, τον πετύχαμε και είμαστε ικανοποιημένοι».

