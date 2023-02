Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” – ΟΑΣΑ : Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων

Νέες αλλαγές ανακοινώθηκαν για τα δρομολόγια των λεωφορείων στην Αττική, λόγω της κακοκαιρίας. Δείτε αναλυτικά.

Συνεχίζουν να υπάρχουν μεταβολές/τροποποιήσεις στις διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών που αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις επικρατούσες ανά περιοχή συνθήκες, σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ.

Επίσης, για αύριο, Δευτέρα 06/02/2023, θα εφαρμοστεί σε όλα τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων. Το επιβατικό κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται για το ημερήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων κάθε γραμμής από την εφαρμογή OASA Telemetics καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 11185.

Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, ισχύουν οι ακόλουθες μεταβολές :

ΜΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Α11 ΠΛ. ΒΑΘΗ - ΙΛΙΟΝ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΜΕΣΩ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ): έως Παλαιό Τέρμα (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ)

Α13 ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ : έως Αγ. Γεώργιο

Α15 ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΔΑΣΟΣ : έως Σουκατζίδη

Β12 ΜΑΡΝΗ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: έως Α/Σ 'Ανω Λιοσίων

405 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ : έως Νοσοκομείο -Μπόμπολα

410 Ο.Α.Κ.Α.-ΑΝΩ ΜΕΛΙΣΣΙΑ: έως Nοσ. Παπαδημητρίου εκτός Βίγλας

446 ΣΤ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΝΟΣ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ (μέσω ΠΙΚΠΑ): έως Νοσ. Παπαδημητρίου εκτός 'Αγιο Σύλλα)

447 ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ έως Αναπαύσεως

450 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ: έως Αναπαύσεως

451 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ: έως Αναπαύσεως

460 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Π.ΠΕΝΤΕΛΗ: έως Αναπαύσεως

461 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Π.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ: έως Αναπαύσεως

314 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - ΡΑΦΗΝΑ : Τα Λεωφορεία δεν διέρχονται από Πανόραμα -Ντράφι -Πεντέλη

536 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ: έως Πλ. Βασ. Παύλου

509 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ: έως Πλ. Βασ. Παύλου

507 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΣΤΑΜΑΤΑ: έως Πλ. Βασ. Παύλου

535 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΣ: έως Πλ. Βασ. Παύλου

503 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ: έως Γέφυρα Βαρυμπόμπης

504 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ: Προσωρινή Αφετηρία 3η Ολυμπιακού Χωριού

524 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ : έως Πλατεία Πολιτείας

526 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΡΙ : έως γήπεδο

530 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ: έως 25ης Μαρτίου

537 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ: έως Αεροπορική Βάση Δεκελείας

709 ΤΟΠΙΚΟ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ: Τα Λεωφορεία δεν διέρχονται από Αγ.Νεκτάριο / Βουνό

712 ΑΧΑΡΝΑΙ-ΕΡΓ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-Α. ΛΙΟΣΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ): έως Κορμό 'Ανω Λιοσίων

725 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΘΡΑΚ/ΝΕΣ (ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ): έως Π. Μελά

726 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΘΡΑΚ/ΝΕΣ (ΒΟΥΝΟ): έως Π. Μελά

727 ΜΕΣΟΝΥΧΙ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: έως τη στάση ΤΕΡΜΑ - ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ (Μόνο το τμήμα του Αγ.Κων/νου)

731 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-ΣΤ.ΑΝΘ/ΛΗ-ΑΤΤ.ΝΟΣ.-ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔ. : έως στάση Μάνης (δεν προσεγγίζεται μόνο το τέρμα)

752 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ : έως 3η Αγ.Διονυσίου

803 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΔΑΣΟΣ Β (μέσω ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ): έως στάση Μάνης (δεν προσεγγίζεται μόνο το τέρμα)

817 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΝΔΡΑ : έως Γαλαξία Μάνδρας

826 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΓ.ΜΗΝΑΣ : έως Λ. Λαμπράκη

830 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ : έως Αστυνομία

837 ΑΝΩ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ : έως Αστυνομία

846 ΝΕΑΠΟΛΗ - ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑ: έως Πλ. Σπάθας

852 ΝΕΑΠΟΛΗ - ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ: έως Πλ. Κρήνης

855 ΨΑΡΙ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΛΟΦΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ: Προσωρινό Τέρμα Προαστιακός Ασπροπύργου

860 Π. ΦΑΛΗΡΟ - ΓΕΝ. ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΣΧΙΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ: έως Λαμπράκη (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ)

863 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣ. - ΜΑΝΔΡΑ: έως Γαλαξία Μάνδρας

811 ΧΑΙΔΑΡΙ-ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ : τα λεωφορεία δεν διέρχονται από Αγ. Χριστόφορο στο Δαφνί

871 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΜΕΣΩ Λ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ): έως Λαμπράκη (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ)

881 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΡΟΥΠΑΚΙ: έως Προαστιακό Ασπροπύργου

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

301-301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

324 ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΚΑΝΤΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

535 Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

861 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΝΔΡΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΙΤΑΝ)

723 ΦΥΛΗ - 'ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Για οποιαδήποτε μεταβολή στη λειτουργία των ΜΜΜ θα υπάρξει νέα ενημέρωση.