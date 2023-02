Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Όλα “μηδέν” στην Τούμπα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της 21ης Αγωνιστικής στην Τούμπα, ενώ δεν έλειψαν και τα..έκτροπα.

Σε ένα παιχνίδι που είχε όλα τα στοιχεία ενός ντέρμπι, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στην Τούμπα, σε αναμέτρηση για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους» ο πρώην «ασπρόμαυρος» Αλέξανδρος Πασχαλάκης, με τις δυο ομάδες να έχουν από ένα δοκάρι.

Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου μπήκαν με απίστευτη φούρια στο παιχνίδι, δημιουργώντας τρεις σπουδαίες ευκαιρίες στο πρώτο πεντάλεπτο. Αρχικά, σε σέντρα-σουτ του Κάλεντ Νάρεϊ, η μπάλα σταμάτησε στην εξωτερική πλευρά της αριστερής δοκού της εστίας του Ολυμπιακού. Δευτερόλεπτα αργότερα, από γύρισμα του Νάρεϊ, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς σούταρε μέσα από την περιοχή, με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη να σώζει την εστία του. Κάτι που έκανε, με διπλή προσπάθεια, και στο 5’, σε σκαφτό σουτ του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ενδιάμεσα, οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν σε αντεπίθεση να απειλήσουν, με τον Χάμες Ροντρίγκες να τροφοδοτεί τον Σεντρίκ Μπακαμπού και τον Ντομινίκ Κοτάρσκι να προλαβαίνει την τελευταία στιγμή. Μετά από ένα… ήρεμο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ απείλησε εκ νέου, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να σημαδεύει τον… Πασχαλάκη από το ύψος του πέναλτι. Στο 22’, ο Ολυμπιακός… ισοφάρισε τα δοκάρια, με τον «κεραυνό» του Χάμες να τραντάζει την οριζόντια δοκό της εστίας του Κοτάρσκι.

Ο ρυθμός έπεσε στη συνέχεια και χρειάστηκε να φτάσουμε στο 44’ για να απειλήσει εκ νέου ο ΠΑΟΚ, με τον Νέλσον Ολιβέιρα να αστοχεί από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Όπως ακριβώς συνέβη και με την προσπάθεια του Γιώργου Μασούρα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, για την ομάδα του Μίτσελ Γκονζάλεθ.

Εξαιρετικό ξεκίνημα και στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Κωνσταντέλια (49’) και Ντάγκλας Αουγκούστο (54’) να δημιουργούν φάσεις για τον ΠΑΟΚ και τον Γιόαν Σάστρε να προλαβαίνει την τελευταία στιγμή τον Μπακαμπού (51’), για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Στα τελευταία λεπτά, οι αλλαγές έριξαν την ένταση του αγώνα, με τους γηπεδούχους όμως να σπαταλούν ακόμη μία ευκαιρία στο 73’, με τον Αουγκούστο να σουτάρει πάνω στον Πασχαλάκη και τον Μπράντον Τόμας να αστοχεί με το κεφάλι στην εξέλιξη της φάσης.

Κάπου εκεί το ματς «έσβησε» και το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους. Αποτέλεσμα που δεν ευνοεί καμία από τις δυο ομάδες, που είδαν τη διαφορά τους από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό να πηγαίνει στους πέντε βαθμούς, με την ΑΕΚ να είναι στο +4 και να έχει και το ματς με τον Ατρόμητο σε εκκρεμότητα.

Διαιτητής: Ιβάν Κρούζλιακ (Σλοβακία)

Κίτρινες: Αουγκούστο, Σάστρε, Ράφα Σοάρες – Παπασταθόπουλος, Ροντινέι.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Ινγκασον, Κουλιεράκης (70’ Νάσμπεργκ), Ράφα Σοάρες, Αουγκούστο, Ντάντας (72’ Σβαμπ), Κωνσταντέλιας (90’+1’ Μπίσεσβαρ), Νάρεϊ, Α. Ζίβκοβιτς (72’ Τόμας), Ολιβέιρα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλεθ): Πασχαλάκης, Εμβιλά, Χάμες (81’ Σαμασέκου), Παπασταθόπουλος, Μασούρας (61’ Κανός), Μπιελ (80’ Ραμόν), Ροντινέι, Ιν Μπομ, Ρέαμπτσιουκ, Ντόη, Μπακαμπού (75’ Ελ Αραμπί).

*Ο ΠΑΟΚ τίμησε πριν την έναρξη του αγώνα τον Λέο Μάτος, ο οποίος προ ημερών ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, δια χειρός Νέτο Γκουερίνο.

**Με καθυστέρηση περίπου 20 λεπτών ξεκίνησε το ντέρμπι, καθώς ο Ολυμπιακός ζήτησε να κατέβει πανό που είχαν αναρτήσει οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, στο οποίο γινόταν αναφορά στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Ιβάν Κρούσλιακ και οι βοηθοί του πήγαν στα αποδυτήρια και βγήκαν αφού είχε αποσυρθεί το πανό.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” – ΓΓΠΠ: Νέα επιδείνωση του καιρού και σύσταση στους εργαζόμενους

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Δημόσιο: τι ώρα θα “ανοίξει” τη Δευτέρα

Νεκρό βρέφος 5,5 μηνών - Δωρεά οργάνων από τους γονείς του