Τσίπρας: Τα πειστήρια της κλοπής Μητσοτάκη βρίσκονται στις τιμές των προϊόντων

Πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης εξαπέλυσε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας.

"Αυτή τη δύσκολη μέρα με κακές ειδήσεις, πολίτες της Θεσσαλονίκης, στην πιο παγωμένη μέρα του χειμώνα, η παρουσία σας σήμερα ζεσταίνει τις καρδιές μας και δίνει το μήνυμα :Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής.Ήρθε η ώρα της δημοκρατίας.Ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας", είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, στην αρχή της ομιλίας του το κλειστό γυμναστήριο "Ιβανώφειο", αφού εξέφρασε τη λύπη του για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού και τη συμπαράσταση στους δοκιμαζόμενους πολίτες της Τουρκλιας και της Συρίας.

"Η κυβέρνηση των ανισοτήτων και της αδικίας, η κυβέρνηση των υποκλοπών και της διαφθοράς, η κυβέρνηση της ακρίβειας και της εκτροπής, ήρθε η ώρα να λογοδοτήσει στον ελληνικό λαό", συνέχισε και πρόσθεσε: "Και θα λογοδοτήσει στο λαό. Δεν θα τη σώσει το ψέμα, η διαστρέβλωση, η τοξικότητα.Τα πειστήρια του εγκλήματος βγήκανε στο φώς. Από την αρμόδια αρχή του κράτους που ξεσκέπασε το σκοτάδι του παρακράτους.Ο κος Μητσοτάκης παραβίαζε συστηματικά το Σύνταγμα και τους κανόνες της Δημοκρατίας.Για να στήσει το δικό του καθεστώς.Να ελέγχει και να εκβιάζει τους αντιπάλους του αλλά και τους δικούς του. Ακόμη και τους αρχηγούς των Ενόπλων δυνάμεων. Και για να μπορεί να υλοποιεί την πιο άδικη, την πιο παράλογη, την πιο εξωφρενική αναδιανομή πλούτου και εισοδήματος. Από τους αδύναμους και τη μεσαία τάξη στους λίγους ισχυρούς που τον στηρίζουν και τους στηρίζει.

Γιατί αν τα πειστήρια του εγκλήματος των παρακολουθήσεων βρέθηκαν στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, τα πειστήρια της κλοπής του εισοδήματος βρίσκονται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, σε κάθε σπίτι, σε κάθε νοικοκυριό και σε κάθε επιχείρηση.Τα πειστήρια της κλοπής βρίσκονται στις τιμές των προϊόντων στα ράφια και στα ταμεία των Σούπερ Μάρκετ. Στις τιμές στις αντλίες της Βενζίνης σε κάθε βενζινάδικο".

Τόνισε ότι "η αισχροκέρδεια έχει την υπογραφή του κ. Μητσοτάκη" και αναφερόμενος στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση επισήμανε: «Προσποιούνται ότι στηρίζουν το καταναλωτή, ενώ στην ουσία και αυτές οι επιδοτήσεις πηγαίνουν για να στηρίξουν τους εκλεκτούς τους, που επιμένουν να κρατάνε υψηλές ή ακόμη και να αυξάνουν τις τιμές. Αυτό είναι το άθλιο σχέδιο Μητσοτάκη".

Στο σύνθημα των συγκεντρωμένων "Αλέξη γερά να πέσει η δεξιά" ο κ. Τσίπρας απάντησε: "Θα πέσει η χειρότερη, η αθλιότερη κυβέρνηση της δεξιάς από τη μεταπολίτευση και μετά, διότι αυτά που έχουνε δει τα μάτια μας τα τελευταία χρόνια δεν τα έχουμε ξαναδεί και θα πέσει εάν εσείς το πάτε γερά".

Πριν από τον κύριο Τσίπρα τον λόγο πήρε η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Πόπη Τσαπανίδου η οποία αναφέρθηκε στον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία και εξέφρασε τα συλλυπητήρια σε συγγενείς των θυμάτων και την συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους λαούς των δύο αυτών χωρών.

Παράλληλα, δήλωσε ότι είναι συγκινημένη υποδέχεται τον κύριο Τσίπρα στην πόλη της, τη Θεσσαλονίκη ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος και τόνισε πώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει εγκαταλείψει τη Θεσσαλονίκη.

Οικονόμου για Τσίπρα: Όσα ασύδοτα τάζει οδηγούν και πάλι στη διάλυση

Με αφορμή τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σε δήλωσή του αναφέρει:

«Η ιστορική εμπειρία έχει δείξει ότι μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της δικαιοσύνης μεσολαβεί πάντοτε μια άβυσσος. Όπως και το 2015, ο κ. Τσίπρας υπόσχεται δικαιοσύνη και θα μοιράσει πολλή αδικία. Όσα ασύδοτα τάζει οδηγούν και πάλι στη διάλυση, την ανασφάλεια, τη θεσμική εκτροπή και τη χρεοκοπία.



Οι πολίτες ξέρουν ότι οι ακατάσχετες υποσχέσεις του έχουν τόση αξία όση είχαν και τα εγκαίνια των μουσαμάδων που παρουσίαζε σαν Μέτρο Θεσσαλονίκης το 2018. Η διαφορά μας είναι ότι στο τέλος της φετινής χρονιάς εμείς παραδίδουμε στους Θεσσαλονικείς ένα πλήρως λειτουργικό Μετρό, ενώ παράλληλα εκτελούνται άλλα 30 εμβληματικά έργα που αλλάζουν την πόλη. Το χειρότερο για εκείνον είναι ότι τη διαφορά αυτή την γνωρίζουν από προσωπική τους εμπειρία οι πολίτες.



ΥΓ: Το να φορά πατριωτικό και δημοκρατικό προσωπείο αυτός που ασυγχώρητα άφησε περιθώριο σε εθνικιστικές εξάρσεις περί τάχα «μακεδονικής» γλώσσας, αυτός που συγκυβέρνησε με εθνικολαϊκιστές, αυτός που δεν ψήφισε την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και τις διεθνείς συμμαχίες ενίσχυσης της Πατρίδας, συνιστά θράσος απύθμενο».

