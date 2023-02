Κοινωνία

Μαλακάσα: Ταλαιπωρία για επιβάτες αμαξοστοιχίας που ακινητοποιήθηκε

Δέντρο έπεσε στη γραμμή με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στη γραμμή ηλεκτροκίνησης.



Ταλαιπωρία υπέστησαν το βράδυ της Δευτέρας επιβάτες αμαξοστοιχίας που εκτελούσε δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα και η οποία ακινητοποιήθηκε κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό της Σφενδάλης, στην περιοχή της Μαλακάσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δέντρο έπεσε στη γραμμή με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στη γραμμή ηλεκτροκίνησης και η αμαξοστοιχία να ακινητοποιηθεί.

Στο σημείο έσπευσε εφεδρική μηχανή προκειμένου να μεταφέρει τους περίπου 100 επιβάτες στην Οινόη.

Όπως έγινε γνωστό οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας φθάνουν στον προορισμό τους με λεωφορεία από τον σταθμό Οινόη.

«Ζημιά στην γραμμή ηλεκτροκίνησης πλησίον Σφενδάλης. Η αμαξοστοιχία 61 αναμένει στο σημείο εφεδρική μηχανή», έγραψε στην ενημέρωσή της η Hellenic Train.

Ζημιά στην γραμμή ηλεκτροκίνησης πλησίον Σφενδάλης. Η αμαξοστοιχία 61 αναμένει στο σημείο εφεδρική μηχανή. — Hellenic Train (@HellenicTrain) February 6, 2023

Στην περιοχή επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ενώ σημειώνεται έντονη χιονόπτωση.

