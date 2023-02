Υγεία - Περιβάλλον

“Ψηφιακός Φάκελος Ασθενούς”: Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για τη λειτουργία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ψηφιακός Φάκελος, που βρίσκεται στην εφαρμογή MyHealth app. Τι θα περιλαμβάνει και πως θα κάνει ευκολότερη τη ζωή των πολιτών, αλλά και των γιατρών τους.

Ο Ψηφιακός Φάκελος Ασθενούς, ένα από τα μεγάλα βήματα στην πορεία ψηφιοποίησης της δημόσιας υγείας προς όφελος των πολιτών, διευρύνεται και προσφέρει νέες υπηρεσίες ψηφιακής καταχώρισης 431 εργαστηριακών εξετάσεων στους πολίτες. Το νέο αυτό κεφάλαιο του Ψηφιακού Φακέλου Ασθενούς παρουσιάστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια σύσκεψης που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Ψηφιακός Φάκελος, που βρίσκεται στην εφαρμογή MyHealth app, περιλαμβάνει πλέον, πέραν των ιατρικών παραπεμπτικών και των ψηφιακών ραντεβού στον προσωπικό γιατρό, και τις εξετάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί ο πολίτης. Διευκολύνει τόσο τους ασθενείς όσο και τους θεράποντες ιατρούς, καθώς επιτρέπει την απρόσκοπτη πρόσβαση σε ένα αρχείο πολύτιμων πληροφοριών για τη διαχείριση κάθε περιστατικού, δίχως να απαιτείται ο πολίτης να ταλαιπωρείται σε γραμματείες μονάδων υγείας ή να μεταφέρει έγχαρτους φακέλους με διαγνώσεις και ιατρικά αποτελέσματα.

«Είναι μια πολύ σπουδαία πρωτοβουλία αυτή που ανακοινώνουμε σήμερα, σε συνέχεια σημαντικών παρεμβάσεων που έχουμε κάνει στο μέτωπο της ψηφιοποίησης της υγείας και πιστεύω ότι θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από όλους τους χρήστες του MyHealth αλλά και προφανώς από τους γιατρούς. Γιατί ο σκοπός ήταν και είναι πάντα να μπορεί ο θεράπων ιατρός, και θα έλεγα ειδικά ο προσωπικός γιατρός, να έχει μία πλήρη πρόσβαση στο ιστορικό του ασθενούς, που αυτό προφανώς γίνεται πολύ πιο εύκολο μέσα από τέτοια ψηφιακά εργαλεία», δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση, που έγινε από τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη.

«Ο σκοπός μας εδώ πραγματικά είναι να μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι, διότι η ψηφιακή υγεία και οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες μας ανοίγουν ένα τελείως καινούργιο παράθυρο, όχι μόνο στο πώς θα απλοποιήσουμε τη διαδικασία αυτή καθαυτή της επαφής του ασθενούς με το σύστημα υγείας, να μην τρέχει πίσω στο ιατρικό κέντρο, στο διαγνωστικό κέντρο, στο νοσοκομείο, να πάρει μια εξέταση. Αυτό είναι το προφανές. Αλλά κυρίως στον συνδυασμό διαφόρων εφαρμογών που θα μας επιτρέψουν να έχουμε περισσότερο έλεγχο της ίδιας της δικής μας συμπεριφοράς για να μπορούμε να ζούμε, συνολικά, πιο υγιεινά», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

*Ένα νέο e-εργαλείο στην υπηρεσία του πολίτη*

Στη δεύτερη φάση ανάπτυξής της, η υποδομή του Ψηφιακού Φακέλου Ασθενούς υποστηρίζει την ένταξη 431 εργαστηριακών εξετάσεων, οι οποίες αντιστοιχούν σε άνω του 90% του ημερήσιου όγκου εξετάσεων. Εντός των επόμενων μηνών θα ενταχθούν και οι απεικονιστικές εξετάσεις (μαστογραφίες, ακτινογραφίες κλπ) με αποτέλεσμα η κάλυψη να υπερβεί το 92%.

Ο Φάκελος θα «εμπλουτίζεται» από νοσοκομεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα μέσω του gov.gr (myhealth.gov.gr) ή, εναλλακτικά, μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα MyHealth, όπου οι πολίτες θα μπορούν να εκδώσουν αποτελέσματα εξετάσεων και πιστοποιητικά νοσηλείας ή επίσκεψης.

Στο πρώτο στάδιο υλοποίησης του Φακέλου υποστηρίζονται περισσότερα από 55 δημόσια νοσοκομεία ανά την επικράτεια, ενώ το ψηφιακό αποθετήριο εξετάσεων, διαγνώσεων και πιστοποιητικών καλύπτει προκαταρκτικά την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου του 2022, περιλαμβάνοντας ήδη σχεδόν 3,5 εκατομμύρια έγγραφα.

Στην πλήρη ανάπτυξη του συστήματος θα καλύπτεται το σύνολο των δημόσιων και ιδιωτικών δομών υγείας, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023, ενώ το ιστορικό εξετάσεων και νοσηλειών θα πηγαίνει σε βάθος πολλών ετών.

Η Ελλάδα ήταν από τις λίγες χώρες διεθνώς που δεν είχε ενιαίο ψηφιακό φάκελο υγείας στον οποίο έχει πρόσβαση ο πολίτης και ο γιατρός ώστε να δει το ιστορικό του, και ο οποίος «ακολουθεί» τον ασθενή, ανεξαρτήτως δομής ή νοσοκομείου που πραγματοποιήθηκαν οι εκάστοτε εξετάσεις ή η νοσηλεία.

Η υλοποίηση του Ψηφιακού Φακέλου Ασθενούς έρχεται σε συνέχεια σειράς πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση υπηρεσιών περίθαλψης και πρόληψης, όπως η άυλη συνταγογράφηση, τα ψηφιακά ραντεβού, η επιχείρηση «Ελευθερία» για τον δωρεάν εμβολιασμό κατά της Covid-19, το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού για Covid και οι ψηφιακές βεβαιώσεις τεστ Covid.

Στο πλαίσιο της μέγιστης συνέργειας ανάμεσα σε αυτές τις ψηφιακές υποδομές, το σύστημα συνταγογράφησης στο οποίο έχουν πρόσβαση οι γιατροί θα διαλειτουργεί με το αποθετήριο εξετάσεων, ώστε ο προσωπικός ή θεράπων γιατρός να μπορεί, με τη συγκατάθεση του ασθενούς, να έχει πρόσβαση στο ιστορικό του, χωρίς ο πολίτης να προσκομίσει οτιδήποτε.

«Είμαι σίγουρος ότι θα αυξηθούν σημαντικά οι χρήστες του MyHealth, όπως εξάλλου -να τονίσω- έχουμε ήδη αποδείξει ότι μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης -που ήταν ένα καινοτόμο σύστημα για την εποχή του, το οποίο το έχουμε εξορθολογήσει πολύ- αλλά και μέσω της όλης ψηφιακής διαχείρισης της διαδικασίας του εμβολιασμού, υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη εξοικείωση των πολιτών με την τεχνολογία γύρω από τα ζητήματα αυτά», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

«Πλέον δημιουργείται ο ψηφιακός φάκελος του ασθενούς. Έχουμε όλα τα στοιχεία μέσα στον φάκελο. Αυτό διευκολύνει πολύ τον θεράποντα ιατρό και ειδικά τον προσωπικό γιατρό, να έχει κάθε φορά πλήρως ενημερωμένο τον φάκελο. Όπως αντιλαμβάνεστε, στο νέο σχέδιο που έχουμε για την ενοποιημένη φροντίδα υγείας, έχουμε τη δυνατότητα από την αρχή, από τις προληπτικές εξετάσεις, την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τα νοσοκομεία μας, συνολικά, να έχουμε μία πλήρη παρακολούθηση με πολύ απλό τρόπο, τόσο από τον γιατρό όσο και από τον πολίτη», σημείωσε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

«Στην πραγματικότητα συνδέουμε σε ένα κεντρικό σύστημα, με ένα ενιαίο πρότυπο, όλα τα πεδία των εξετάσεων. Μπαίνουν αυτόματα και έχουμε διαλειτουργικότητα, όπως έχουμε συνολικά στο κράτος την έχουμε και εδώ, σαν μία κεντρική λογική της υποδομής. Ο στόχος είναι να μπει τέλος στη γραφειοκρατία της υγείας, να μην υπάρχουν περιττές επισκέψεις στις γραμματείες των μονάδων υγείας. Καταργούμε έτσι και την ανάγκη διακίνησης έντυπων εξετάσεων», ανέφερε από την πλευρά του ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το αποθετήριο εξετάσεων και βεβαιώσεων νοσηλειών έχει υλοποιηθεί από την ΗΔΙΚΑ. Υπεύθυνο για την επιχειρησιακή ένταξη των νοσοκομείων στο σύστημα ήταν το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είχε τον συντονιστικό ρόλο σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό συμμετείχαν ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Διευθύνουσα Σύμβουλος ΗΔΙΚΑ Νίκη Τσούμα, ο Διευθυντής του Ιδιαίτερου Γραφείου Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Χαμπίδης, ο Συνεργάτης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Απόστολος Παπαδόπουλος και ο Διευθυντής του γραφείου του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κώστας Τσαντίδης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ξαφνικά 8χρονος γιός ποδοσφαιριστή

Σεισμός στη Συρία: Γέννησε κάτω από τα χαλάσματα και ξεψύχησε (εικόνες)

Καταγγελία: Βιασμός 26χρονης μετά από γνωριμία το Facebook