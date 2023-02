Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο σεισμός σε Τουρκία – Συρία μετακίνησε την πλάκα της Ανατολίας έως 10 μέτρα

Προς το Αιγαίο μετακινήθηκε η πλάκα της Ανατολίας, σύμφωνα με Ιταλό ηφαιστειολόγο. Νέο το ρήγμα μεταξύ Τουρκίας – Συρίας.

Η πλάκα της Ανατολίας μετατοπίστηκε έως και 10 μέτρα ανατολικά ως αποτέλεσμα των ισχυρών σεισμών που έπληξαν τη νότια Τουρκία, δήλωσε σήμερα ένας Ιταλός σεισμολόγος.

Μιλώντας στο ιταλικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, ο Αλεσάντρο Αμάτο του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV), είπε ότι οι σεισμοί ενεργοποίησαν ένα νέο τεκτονικό ρήγμα στα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, το οποίο προκάλεσε μετατόπιση του εδάφους μέχρι 10 μέτρα.

«Υπήρξε μια εγκάρσια μετατόπιση», τόνισε, προσθέτοντας ότι το έδαφος γλίστρησε οριζόντια κατά μήκος των δύο άκρων του τεκτονικού ρήγματος με προσανατολισμό προς τα αριστερά, προς την κατεύθυνση του Αιγαίου Πελάγους.

Ξεχωριστά, η Τίνα Λάρσεν, ανώτερη ερευνήτρια στο Εθνικό Γεωλογικό Ινστιτούτο Δανίας και Γροιλανδίας (GEUS), ανέφερε ότι οι δονήσεις από τον σεισμό καταγράφηκαν από σεισμογράφους στη Δανία και τη Γροιλανδία, σύμφωνα με το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο KNR της Γροιλανδίας.

«Όταν συμβαίνει ένας τόσο ισχυρός σεισμός, οι δονήσεις ταξιδεύουν από την περιοχή όπου συνέβη η υπόγεια μετατόπιση, μέσα από τη συμπαγή γη και σε ολόκληρο τον κόσμο», είπε.

